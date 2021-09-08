Taliban 'geçici hükümetini' açıkladı! Terör listesinde yer alan da var FBI tarafından aranan da
Afganistan'da Taliban, ülkede kontrolü tamamen ele geçirdiğini duyurmasının ardından Molla Muhammed Hasan başkanlığında "geçici hükümetin" kurulduğunu açıkladı. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında "geçici hükümette" yer alacak isimleri duyurdu. Mücahid, "Başbakan vekili" görevine Hasan'ın getirildiğini belirtirken yardımcılığı için Molla Abdulgani Birader ve Abdusselam Hanefi'yi görevlendirdiklerini söyledi. BM'nin terör listesinde yer alan Molla Muhammed Hasan Akhund Başbakan olurken listede FBI tarafından aranan bir isim de yer aldı. Batı basını ise dünyanın konuştuğu kabineyi "Katiller kabinede" şeklinde haberleştirdi. İşte Taliban'ın kabinesindeki dikkat çeken isimler...
08.09.2021 11:34
- Son Güncelleme: 08.09.2021 12:10
Taliban, iktidarı ele geçirdiği Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı ve ülkenin bir "İslam Emirliği" olduğunu ilan etti.
Hükümetin başında Taliban'ın kurucularından Molla Muhammed Hasan Akhund olacak. Yardımcılığını ise örgütün kurucularından Molla Abdulgani Baradar ve Maulvi Adul Selam Hanefi üstlenecek.
Yıllardır Afganistan'da büyük saldırılar düzenleyen ve Taliban içinde bir yapılanma olan Hakkani örgütü, Taliban'ın aksine ABD tarafından 'terör örgütleri' listesine alınmıştı.