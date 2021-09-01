Dünyayı şoke eden ABD-Taliban ilişkisi! Pentagon'dan flaş itiraf! Meğer 13 yıl önce Biden...
Dünya Afganistan'da olup bitenleri merakla takip ederken ABD'nin bölgeden çekilmesinin ardından ortaya çıkan iddialar bomba etkisi yaratmaya devam ediyor. Taliban milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatının sahibi olurken konuyla ilgili Pentagon'dan gelen itiraf şoke etti. Öte yandan Taliban ile Joe Biden arasındaki 13 yıl önceye dayanan ilişki ise gün yüzüne çıktı.
01.09.2021 12:35
- Son Güncelleme: 01.09.2021 12:40
Son ABD askerinin bölgeden ayrılması ile Taliban 'zafer'ini ilan ederken herkesin aklındaki cevabını aradığı soru: 'ABD'nin bıraktığı silahların akıbeti ne olacak?'
Bunun üzerine pek çok son teknoloji ABD yapımı silah Taliban'ın eline geçerken Pentagon'dan konu ile ilgili itiraf gibi bir açıklama geldi.