ABD'nin göremediği felaket! Dixie yangınında 210 bin hektar kül oldu sadece yüzde 31'i kontrol altına alındı
ABD'de California'a bir ay önce başlayan Dixie yangını sürüyor. California tarihinin en büyük 2. yangını olan felakette 210 bin hektar alan kül oldu. Alevlerin ise sadece yüzde 31'lik kısmı kontrol altına alınabildi. ABD Orman Hizmetleri Dairesi, ülkenin batısında süren onlarca yangın nedeniyle "kriz modu"nda çalıştıklarını açıkladı. Sıcak hava ve gök gürültülü fırtınanın yangın tehlikesini arttırdığı ifade ediliyor.
15.08.2021 16:44
- Son Güncelleme: 15.08.2021 16:55
ABD'nin California eyaletinde bir aydır devam eden ve "Dixie" adı verilen yangında yaklaşık 210 bin hektar ormanlık alanın kül olduğu bildirildi.
California'nın kuzeybatısında 13 Ağustos'ta başlayan ve hala yeşil alanlarla içindeki canlıları tehdit eden yangında yaklaşık 210 bin hektar ormanlık alan tahrip olurken, alevlerin henüz yüzde 31'lik bölümünün kontrol altına alınabildiği belirtildi.
Fırtına alevlerin, Dixie yangınının tamamen küle döndürdüğü Greenville kasabasının yakınındaki iki kasabaya ulaşmasına neden oldu.