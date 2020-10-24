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Avrupa koronavirüsle boğuşuyor! Kentler kapatıldı, çatışmalar çıktı

Son dakika haberi... Dünyayı esir alan koronavirüs salgınında yüksek vaka artışları yaşamaya devam ediyor. Özellikle Avrupa ülkeleri salgında ilk günlere dönüş yaşarken neredeyse tüm ülkelerde rekor vaka sayıları görülmeye başladı. Kentler bir bir kapatılırken duruma tepki gösteren vatandaşlarla polis arasında çatışmalar yaşandı. İşte dünyanın konuştuğu o görüntüler ve salgına ilişkin son dakika gelişmeleri.

24.10.2020 13:36 - Son Güncelleme: 24.10.2020 13:54
Avrupa koronavirüsle boğuşuyor! Kentler kapatıldı, çatışmalar çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Kuzey Yarım Küre'de sonbaharın ortasına gelindiği, havaların soğumaya başladığı günlerde yeni bir ivme kazandı.

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Avrupa koronavirüsle boğuşuyor! Kentler kapatıldı, çatışmalar çıktı

İTALYA'DA KORONAVİRÜS YASAKLARI ÇATIŞMALARA NEDEN OLDU
Hürriyet'te yer alan habere göre özellikle Avrupa ülkelerinde salgının ikinci dalgası sert şekilde yaşanmaya başlarken hükümetlerin aldığı sıkı karantina önlemleri geri döndü.

Avrupa koronavirüsle boğuşuyor! Kentler kapatıldı, çatışmalar çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının hızla arttığı İtalya'nın Campania Bölgesi'nde dün gece başlayan sokağa çıkma yasağı, bölgenin başkenti Napoli'de yüzlerce kişinin katıldığı gösteriyle protesto edildi.

Avrupa koronavirüsle boğuşuyor! Kentler kapatıldı, çatışmalar çıktı

İtalyan basınında yer alan haberlerde, kent merkezinde bölge yönetiminin Kovid-19 salgınına yönelik tedbirlerini ve sokağa çıkma yasağını protesto eden grubun, güvenlik güçlerine ses bombası, meşale ve fişek attığı, polisin de göz yaşartıcı gazla göstericilere müdahale ettiği belirtildi.

Avrupa koronavirüsle boğuşuyor! Kentler kapatıldı, çatışmalar çıktı

Şehir merkezinde pek çok yerde sokak çatışması yaşandığı ve yaralananların olduğu ifade edildi. Protestocu grubun bölge yönetimi binasına yürüdüğü ve bu sırada, "Eğer bizi kapatıyorsan, bize ödeme yapmak zorundasın" yazılı pankart açtığı kaydedildi.

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