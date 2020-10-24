Avrupa koronavirüsle boğuşuyor! Kentler kapatıldı, çatışmalar çıktı
Son dakika haberi... Dünyayı esir alan koronavirüs salgınında yüksek vaka artışları yaşamaya devam ediyor. Özellikle Avrupa ülkeleri salgında ilk günlere dönüş yaşarken neredeyse tüm ülkelerde rekor vaka sayıları görülmeye başladı. Kentler bir bir kapatılırken duruma tepki gösteren vatandaşlarla polis arasında çatışmalar yaşandı. İşte dünyanın konuştuğu o görüntüler ve salgına ilişkin son dakika gelişmeleri.
24.10.2020 13:36
- Son Güncelleme: 24.10.2020 13:54
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