Süt kutusunda bombalı tuzak! Dünya Rus ordusunun bu hareketini konuşuyor

Kremlin içinden üç kişi, Rusya liderinin müzakerelerin bir 'çıkmaza girdiğini' hissettiği için toprakları ele geçirmek istediğini iddia etti. Kaynaklardan biri, "Bir anlaşma için umut vardı. Putin bir ileri bir geri gidiyordu. Bundan bir kazanan olarak çıkmanın bir yolunu bulması gerekiyor" derken diğer yetkili, "Putin, Rus televizyonunda duyduğu saçmalıklara içtenlikle inanıyor ve büyük bir zafer istiyor" dedi. Üçüncü Kremlin yetkilisi de, Moskova'nın hezimetinin neden olduğu aşağılamadan sonra Putin'in hiçbir şey imzalamayacağını söyledi.