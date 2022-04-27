Süt kutusunda bombalı tuzak! Dünya Rus ordusunun bu hareketini konuşuyor
Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken Rus ordusunun sivillere yönelik tuzağı bu kadarına pes dedirtti. Ukraynalı bir büyükanne, bir Rus askerinin kendisine tuzak yerleştirilmiş bir karton süt vermesiyle ölümden kıl payı kurtuldu.
Pazar günü İngiliz Savunma Bakanlığı, Rusya'nın işgalini haklı çıkarmak için Herson'da aşamalı bir referandum düzenlemeyi planladığını bildirdi. Bakanlık, günlük istihbarat güncellemesinde "Bu şehir, Rusya'nın Kırım'a bir kara koridoru oluşturma ve güney Ukrayna'ya hakim olma hedefinin anahtarı. Rusya daha önce yarımadanın işgalini geriye dönük olarak haklı çıkarmak için, 2014 yılında Kırım'da yasadışı bir referandum düzenlemişti." dedi.
PUTİN GİDEREK VİTES YÜKSELTİYOR
Rusya askerlerinin yaşlı Ukraynalı sakinler için insani yardım paketlerine bubi tuzağı kurduğuna dair kanıtlar, Kremlin görevlilerinin İngiliz The Financial Times gazetesine Putin'in Ukrayna ile barış görüşmelerinden vazgeçtiğini ve mümkün olduğunca fazla toprak ele geçirme niyetinde olduğunu söylemesinin ardından ortaya çıktı.
Kremlin içinden üç kişi, Rusya liderinin müzakerelerin bir 'çıkmaza girdiğini' hissettiği için toprakları ele geçirmek istediğini iddia etti. Kaynaklardan biri, "Bir anlaşma için umut vardı. Putin bir ileri bir geri gidiyordu. Bundan bir kazanan olarak çıkmanın bir yolunu bulması gerekiyor" derken diğer yetkili, "Putin, Rus televizyonunda duyduğu saçmalıklara içtenlikle inanıyor ve büyük bir zafer istiyor" dedi. Üçüncü Kremlin yetkilisi de, Moskova'nın hezimetinin neden olduğu aşağılamadan sonra Putin'in hiçbir şey imzalamayacağını söyledi.
İLK BAŞTA BOZUK SÜT SANDI
Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşında şoke edici bir değişikliğe gidildi. Rus askerler şimdi 'insani yardım' dağıtıyormuş gibi yapıyorlar. Ancak kuşatma altındaki Herson şehrinde emekli bir kadın, vidalı kartonu açmaya başladığına kapağa bağlı telleri fark etti. Kutu incelendiğinde tellerin bir fünyeye bağlandığı ortaya çıkarıldı. Kadının oğlu yerel medyaya şunları söyledi: 'Emekli annem, sanki daha önce birisi içmiş veya kırılmış gibi, bu sütte bir sorun olduğunu fark etti. Kapağı dikkatlice açtı ve bana orada ne olduğunu gösterdi."
Bubi tuzaklı süt kutusu, açıldığında bombayı patlatacak bir misinaya bağlı ev yapımı bir patlayıcı içeriyordu. Kadının oğlu şunları ekledi: "Anneme yardım çantasını almamasını söylememe rağmen aldı. Sütün içindeki vidanın hava geçirmez olmadığını gördü ve kuşkulandı. Birisinin daha önce sütü içtiğini veya sütün bozulmuş olabileceğini düşündü, dikkatlice vidayı söktü ve ipliğe benzer bir şey gördü." İnsanları kandırabilmek ve ürünlerin güvenli olduğunu düşünmelerini sağlamak için Rus askerler Ukrayna'da üretilen ürünleri kullanıyor. Ukrayna heyetinin kıdemli üyelerinden Rüstem Umirov, "Önceliğimiz daha fazla insanımızın hayatını kurtarmak. Bu akan kanı durdurmak için tüm siyasi ve diplomatik çabaları kullanacağız ama asla geçemeyeceğimiz kırmızı çizgiler var. Ukrayna, halkından ve topraklarından asla vazgeçmeyecek" dedi.
MARİUPOL'DE TOPLU MEZARLAR
Bu arada, Ukrayna'nın güç durumdaki Mariupol kentindeki yetkililer, şehrin kuzeyinde yüzlerce ceset içerebilecek yeni bir toplu mezar' tespit edildiğini söylüyor. Belediye Başkanı Vadym Boychenko, yetkililerin Mariupol'un yaklaşık 10 kilometre kuzeyindeki mezardaki kurbanların sayısını tahmin etmeye çalıştıklarını söyledi. Bu, son birkaç gün içinde ortaya çıkarılan üçüncü toplu mezar oldu.
Cumartesi günü Rus kuvvetler şehirdeki bir çelik fabrikasında mahsur kalan son 2 bin Ukraynalıya saldırılarını sürdürürken, kan dondurucu uydu fotoğrafları Mariupol yakınlarında ikinci bir toplu mezarı ortaya çıkardı. Maxar yaptığı açıklamada, yaklaşık 45 metre uzunluğunda yeni kazılmış paralel hendeklere görüldüğü açıkladı. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Vladimir Putin'i Nazi tarzı bir 'bin yıllık imparatorluk' kurmaya çalışırsa "kaybedeceği" konusunda uyardı.