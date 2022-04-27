İngiltere’den Putin’i küplere bindirecek hamle! Ukrayna’ya Brimstone! Libya ve Suriye’de kullanıldı

ANIT YIKILDI

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Rusya-Ukrayna dostluk anıtı, işgalin altmış ikinci gününde yıkıldı. Sovyetler Birliği dönemindeki Ukrayna ile Rusya arasındaki tarihi bağları sembolize eden sekiz metrelik bronz anıt, belediye başkanı Vitaly Klitschko'nun önderliğinde söküldü. Belediye başkanı Klitschko'nun, iki maden işçisini temsil eden heykelin yanı sıra Kiev'deki 60 anıtın daha yıkılacağı bilgisini verdi.