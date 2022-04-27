İngiltere’den Putin’i küplere bindirecek hamle! Ukrayna’ya Brimstone! Libya ve Suriye’de kullanıldı
Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş her gün anbean takip edilirken Rus Lider Vladimir Putin'i küplere bindirecek hamle İngiltere'den geldi. Almanya'nın tank hamlesinden sonra İngiltere de Ukrayna'ya Brimstone sevkiyatına karar verdi. Brimstone, Suriye ve Libya'da da kullanılmıştı.
Rus işgalcileri Kiev çevresinden püskürten Ukrayna'ya Donbas muharebesi için dünyadan ağır silah yağacak, sınırın diğer tarafındaki Rus şehrinde gece yarısı patlamalar oldu.
Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Belgorod'da arka arkaya patlamalar geceyi gündüze çevirdi, yerel yetkililer Rus ordusuna ait bir cephaneliğin havaya uçtuğunu bildiriyor.
Belgorod bölge valisi Vyacheslav Gladkov, sosyal medya hesabından gece yarısı 03.55'te patlama sesiyle uyandığını, hemen arkasından üç patlama daha duyduğunu yazdı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde cephanelik vurulmadan önce gökyüzünde bir ışığın hareket ettiği yer aldı. Askeri uzmanlar, bir uçaksavar füzesinin cephaneliği vurmuş olabileceğini aktarıyor.
ANIT YIKILDI
Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Rusya-Ukrayna dostluk anıtı, işgalin altmış ikinci gününde yıkıldı. Sovyetler Birliği dönemindeki Ukrayna ile Rusya arasındaki tarihi bağları sembolize eden sekiz metrelik bronz anıt, belediye başkanı Vitaly Klitschko'nun önderliğinde söküldü. Belediye başkanı Klitschko'nun, iki maden işçisini temsil eden heykelin yanı sıra Kiev'deki 60 anıtın daha yıkılacağı bilgisini verdi.
ALMAN GEPARD'LARI UKRAYNA YOLUNDA
Rus birliklerine karşı Ukrayna'yı destekleyen ABD ve müttefiklerinin Almanya'daki zirvesinden yeni kararlar çıktı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ev sahipliğinde Ramstein Hava Üssü'ndeki Ukrayna toplantısına NATO üyelerinin yanı sıra Afrika, Asya gibi farklı kıtalardan ülkeler de katıldı. Söz konusu toplantı artık her ay bir kez tekrarlanacak ve Ukrayna'nın silah ihtiyaçları ele alınacak.