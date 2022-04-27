Kinder Sürpriz’lerdeki Salmonella tehlikesi giderek büyüyor! DSÖ açıkladı: 11 ülkeden 151 vaka var! Salmonella’nın belirtileri neler?

DSÖ, bahsi geçen çikolata ürünlerinin 113 ülkeye dağıldığını ve 10 Nisan'da Uluslararası Gıda Güvenliği Otoriteleri Ağı (INFOSAN) tarafından ürünlerin toplatılmaya başlandığını açıkladı. DSÖ, İngiltere'nin kendilerine Salmonella enfeksiyonuyla ilgili 27 Mart'ta ilk defa bilgi verdiğini ve kanıtların salgını 25 Nisan itibariyle Belçika'da üretilen bir çikolata ürününe dayandığını ifade etti.

