’Süper güç’ ABD’de İda Kasırgası mağdurlarının yardım isyanı

"HALA HASAR TESPİTİ İÇİN YETKİLİLERİ BEKLİYORUZ"

Günsu Öcal, 1987'den bu yana yaşadığı New Jersey'in tarihinde bu denli can ve mal kaybının yaşandığı bir doğal afete şahit olduğunu ifade etti.

Öcal, hasar tespiti için bir haftadır Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) yetkililerini beklediklerini, bugün geleceklerini söylemelerini rağmen kimsenin kendisiyle irtibata geçmediğini kaydetti.