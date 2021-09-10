'Süper güç' ABD'de İda Kasırgası mağdurlarının yardım isyanı
"Süper güç" ABD afetler sonrası yardımda sınıfta kaldı. ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerini vurarak can ve mal kaybına sebep olan İda Kasırgası'nın üzerinden bir haftadan fazla bir zaman geçmesine rağmen afetzedeler kendilerine verilen yardım sözünün hala yerine getirilmemesini eleştirdi.
10.09.2021 09:08
- Son Güncelleme: 10.09.2021 09:10
"HALA HASAR TESPİTİ İÇİN YETKİLİLERİ BEKLİYORUZ"
Günsu Öcal, 1987'den bu yana yaşadığı New Jersey'in tarihinde bu denli can ve mal kaybının yaşandığı bir doğal afete şahit olduğunu ifade etti.
Öcal, hasar tespiti için bir haftadır Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) yetkililerini beklediklerini, bugün geleceklerini söylemelerini rağmen kimsenin kendisiyle irtibata geçmediğini kaydetti.