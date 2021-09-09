Dünya Afganistan’ı konuşuyor! Hapishanedekiler bakan oldu! Taliban’dan kadınlar için şok açıklama!
Dünya Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesini konuşuyor. Dün yeni hükümetini açıklayan Taliban terörle aranan ve hapis yatmış kişileri bakan olarak atadı. Taliban'ın bu hamlesi gündeme bomba gibi düşmüşken gelen bir açıklama, yeni Afganistan'ın nasıl olacağına dair ipucu verdi. İşte detaylar…
Taliban üyelerinin Afganistan'daki icraatları dünya genelinde dehşetle izlenirken, dün açıklanan geçici kabine de ülkenin geleceğine dair önemli ipuçları verdi.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Kabinede kültür bakan yardımcılığı görevine getirilen Ahmedullah Vasık, "Kadıların kriket oynamasına izin verileceğini sanmıyorum, zira kadınların kriket oynaması gerekli değil" ifadelerini kullandı.
Avustralya merkezli yayın kuruluşu SBS'e konuşan Vasık, "Krikette yüzlerinin ve vücutlarının örtülemeyeceği bir durumla karşılaşabilirler. İslam kadınların böyle görünmesine izin vermiyor" şeklinde konuştu.
Medya çağında olunduğunu söyleyen bakan yardımcısı, "Fotoğraflar ve videolar olacak ve insanlar onlara bakacak. İslam ve İslam Emirliği (Afganistan) kadınların kriket oynamasına ya da açık görünecekleri türden sporları yapmalarına izin vermez" dedi.
AFGANİSTAN'DA NELER OLUYOR?
Afganistan'ın Pencşir vilayetini kontrol eden grupların lideri Ahmed Mesud, Taliban'ın güçlerini Pencşir ve Andarab'dan çekmesi halinde müzakereye hazır olduklarını duyurdu.