PKK, FETÖ ve Ermeni lobilerinin ortak kuruluşundan İHA ve SİHA'lar için Baykar'a CAATSA çağrısı!
Gerek Dağlık Karabağ'da gerek Doğu Akdeniz'de gerekse PKK ile mücadelede büyük başarılar gösteren İHA ve SİHA'lar dünyanın dikkatini çekmeye devam ederken skandal bir açıklama geldi. FETÖ, PKK ve Ermeni lobilerinin ortak kuruluşu ABD menşeili Türk Demokrasi Projesi, İHA ve SİHA'lar için Baykar'a karşı CAATSA yaptırımı uygulanmasını istedi.
10.09.2021 14:47
- Son Güncelleme: 10.09.2021 14:47
ABD'de Türkiye karşıtı grupların bir araya gelerek kurduğu Türk Demokrasi Projesi (TDP) isimli yapılanma, Türkiye karşıtı propogandalarını sürdürüyor.
TÜRKİYE'YE AMBARGO UYGULANMASINI İSTEDİLER
Yayınladıkları yeni bildiriyle Baykar'ın geliştirdiği TB2'nin dünyada ilk 4'e girdiğini yazan Türk Demokrasi Projesi, Türkiye'ye ambargo uygulanması gerektiğini söyledi.