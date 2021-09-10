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Haberler Dünya PKK, FETÖ ve Ermeni lobilerinin ortak kuruluşundan İHA ve SİHA'lar için Baykar'a CAATSA çağrısı!

PKK, FETÖ ve Ermeni lobilerinin ortak kuruluşundan İHA ve SİHA'lar için Baykar'a CAATSA çağrısı!

Gerek Dağlık Karabağ'da gerek Doğu Akdeniz'de gerekse PKK ile mücadelede büyük başarılar gösteren İHA ve SİHA'lar dünyanın dikkatini çekmeye devam ederken skandal bir açıklama geldi. FETÖ, PKK ve Ermeni lobilerinin ortak kuruluşu ABD menşeili Türk Demokrasi Projesi, İHA ve SİHA'lar için Baykar'a karşı CAATSA yaptırımı uygulanmasını istedi.

10.09.2021 14:47 - Son Güncelleme: 10.09.2021 14:47
PKK, FETÖ ve Ermeni lobilerinin ortak kuruluşundan İHA ve SİHA’lar için Baykar’a CAATSA çağrısı!

ABD'de Türkiye karşıtı grupların bir araya gelerek kurduğu Türk Demokrasi Projesi (TDP) isimli yapılanma, Türkiye karşıtı propogandalarını sürdürüyor.

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PKK, FETÖ ve Ermeni lobilerinin ortak kuruluşundan İHA ve SİHA’lar için Baykar’a CAATSA çağrısı!

Kurucuları arasında hakkında FETÖ'den yakalama kararı çıkarılan Aykan Erdemir'in de olduğu Proje'nin son hedefi Baykar oldu.

PKK, FETÖ ve Ermeni lobilerinin ortak kuruluşundan İHA ve SİHA’lar için Baykar’a CAATSA çağrısı!

Tüm dünyaya geliştirdikleri İHA ve SİHA'larla ün salan Baykar'a karşı propaganda yapan FETÖ, PKK ve Ermeni lobilerinin ortak noktası olan yapılanma, TB2'yi hedef aldı.

PKK, FETÖ ve Ermeni lobilerinin ortak kuruluşundan İHA ve SİHA’lar için Baykar’a CAATSA çağrısı!

TÜRKİYE'YE AMBARGO UYGULANMASINI İSTEDİLER
Yayınladıkları yeni bildiriyle Baykar'ın geliştirdiği TB2'nin dünyada ilk 4'e girdiğini yazan Türk Demokrasi Projesi, Türkiye'ye ambargo uygulanması gerektiğini söyledi.

PKK, FETÖ ve Ermeni lobilerinin ortak kuruluşundan İHA ve SİHA’lar için Baykar’a CAATSA çağrısı!

ÜÇ ABD'Lİ ŞİRKETİ, BAYKAR'LA BAĞLANTIYI KOPARMAYA ÇAĞIRDILAR
Türkiye'yi sivillere saldırı yalanıyla suçlayan Proje, üç ABD şirketini Baykar ile bağlantılarını koparmaya davet etti.

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