Cristiano Ronaldo da benzin kuyruğunda! İngiltere’de kriz büyüyor

RONALDO'NUN ŞOFÖRÜ 7 SAAT BOŞUNA BEKLEDİ

Benzin kuyruğunda saatlerce bekleyen ancak amacına ulaşamayan isimlere Cristiano Ronaldo'nun özel şoförü de eklendi. Manchester'de bir benzinlikte yaklaşık 7 saat bekeleyen şoför, tek bir damla dahi benzin alamadan istasyondan ayrıldı.