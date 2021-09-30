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Cristiano Ronaldo da benzin kuyruğunda! İngiltere'de kriz büyüyor

Brexit nedeniyle akaryakıt krizi yaşayan İngiltere'de benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor. İngiltere'deki akaryakıt krizinin son mağduru Manchester United'ın dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo oldu. Ünlü futbolcunun benzincide 7 saat bekleyen özel şoförü, tek damla benzin alamadı.

30.09.2021 16:51 - Son Güncelleme: 30.09.2021 16:52
Cristiano Ronaldo da benzin kuyruğunda! İngiltere’de kriz büyüyor

İngiltere'de yaşanan akaryakıt krizinin son mağduru Manchester United forması giyen dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo ve ekibi oldu.

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Cristiano Ronaldo da benzin kuyruğunda! İngiltere’de kriz büyüyor

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla AB vatandaşı TIR ve kamyon şöförü sürücülerinin sayısının azalması, ülkedeki akaryakıt tedariğinde büyük problemlere yol açtı.

Cristiano Ronaldo da benzin kuyruğunda! İngiltere’de kriz büyüyor

BENZİN KUYRUKLARI OLUŞUYOR
Şoför eksikliğinin tedarik zincirini bozması İngiltere'de son bir haftadır uzun yıllardır görülmemiş benzin kuyrukları oluşuyor. Vatandaşlar günlerdir uzun kuyruklarda saatlerce benzin bekliyor.

Cristiano Ronaldo da benzin kuyruğunda! İngiltere’de kriz büyüyor

RONALDO'NUN ŞOFÖRÜ 7 SAAT BOŞUNA BEKLEDİ
Benzin kuyruğunda saatlerce bekleyen ancak amacına ulaşamayan isimlere Cristiano Ronaldo'nun özel şoförü de eklendi. Manchester'de bir benzinlikte yaklaşık 7 saat bekeleyen şoför, tek bir damla dahi benzin alamadan istasyondan ayrıldı.

Cristiano Ronaldo da benzin kuyruğunda! İngiltere’de kriz büyüyor

Öğleden sonra 14.20 civarında benzin istasyonunda görüntülenen 220 bin pound değerindeki Bentley marka lüks araç, akşam saat 21.00 sularına kadar benzinlikte bekledi.

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