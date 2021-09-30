Cristiano Ronaldo da benzin kuyruğunda! İngiltere'de kriz büyüyor
Brexit nedeniyle akaryakıt krizi yaşayan İngiltere'de benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor. İngiltere'deki akaryakıt krizinin son mağduru Manchester United'ın dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo oldu. Ünlü futbolcunun benzincide 7 saat bekleyen özel şoförü, tek damla benzin alamadı.
30.09.2021 16:51
- Son Güncelleme: 30.09.2021 16:52
BENZİN KUYRUKLARI OLUŞUYOR
Şoför eksikliğinin tedarik zincirini bozması İngiltere'de son bir haftadır uzun yıllardır görülmemiş benzin kuyrukları oluşuyor. Vatandaşlar günlerdir uzun kuyruklarda saatlerce benzin bekliyor.
RONALDO'NUN ŞOFÖRÜ 7 SAAT BOŞUNA BEKLEDİ
Benzin kuyruğunda saatlerce bekleyen ancak amacına ulaşamayan isimlere Cristiano Ronaldo'nun özel şoförü de eklendi. Manchester'de bir benzinlikte yaklaşık 7 saat bekeleyen şoför, tek bir damla dahi benzin alamadan istasyondan ayrıldı.