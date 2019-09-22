Su altında evlilik teklifi kötü bitti! Ölüm anı saniye saniye kaydedildi 22.09.2019 12:19

Kız arkadaşı Kenesha Antoine'e unutulmaz bir sürpriz yapmak isteyen Steven Weber Jr. isimli kişi, sevgilisi ile birlikte Tanzanya'da bulunan bir sualtı oteline tatile gitti. Burada sevgilisine sualtında evlilik teklifi yapan Weber Jr'ın sualtındayken nefesi tükendi Talihsiz adam su üstüne çıkamazken, sevgilisi bu anları saniye saniye kaydetti.