Dünyanın en acayip yılı! 1917'de yaşananlara inanamayacaksınız

Dünya öyle günler ve yıllar atlattı ki kelimelerle anlatmaya yetmiyor. Bundan tam 102 yıl önce yani 1917 yılı dünya tarihinin gelmiş geçmiş en acayip yılı olabilir. Birinci Dünya Savaşı devam ediyordu. Rusya'da iki devrim yaşanıyordu bu sırada. Ama şimdi bunları bir kenara bırakıyoruz ve biraz daha 1917 yılını asıl ilginç kılan olaylara geçiyoruz. Hem tarihe hem de insanlığın tuhaf anlayışına şaşırmaya hazır olun. İşte 1917 yılında yaşanmış birbirinden ilginç o olaylar...

22.09.2019 17:28 - Son Güncelleme: 22.09.2019 17:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





