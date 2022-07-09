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Sri Lanka'da kaos! Ülke karıştı... Devlet başkanlığı yerleşkesine girdiler

Sri Lanka'da büyük bir kaos yaşanıyor. Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da ekonomik kriz ve hayat şartları sebebiyle geniş çaplı hükümet karşıtı protesto düzenleyen göstericiler, devlet başkanlığı yerleşkesine girdi. İşte kaostan kareler...

09.07.2022 14:41 - Son Güncelleme: 09.07.2022 14:56
Sri Lanka’da kaos! Ülke karıştı... Devlet başkanlığı yerleşkesine girdiler

Sri Lanka'da büyük bir kaos yaşanıyor. Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da ekonomik kriz ve hayat şartları sebebiyle geniş çaplı hükümet karşıtı protesto düzenleyen göstericiler, devlet başkanlığı yerleşkesine girdi.

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Sri Lanka’da kaos! Ülke karıştı... Devlet başkanlığı yerleşkesine girdiler

Ellerinde siyah bayraklar taşıyan ve ülke genelinden gelen binlerce gösterici, protesto nedeniyle akşam sokağa çıkma yasağı ilan edilen ancak daha sonra kaldırılan Kolombo'da bir araya geldi.

Sri Lanka’da kaos! Ülke karıştı... Devlet başkanlığı yerleşkesine girdiler

Sri Lanka medyasındaki haberlere göre, hükümet karşıtı yüzlerce protestocu, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aştı.

Sri Lanka’da kaos! Ülke karıştı... Devlet başkanlığı yerleşkesine girdiler

Güvenlik güçleri, devlet başkanlığı yerleşkesine giren protestocuları dağıtmak için havaya ateş açtı.

Sri Lanka’da kaos! Ülke karıştı... Devlet başkanlığı yerleşkesine girdiler

DEVLET BAŞKANI RAJAPAKSA YERLEŞKEDEN AYRILDI

Asya basınında yer alan haberlerde ise protestocuların zorla yerleşkeye girmesinin ardından Devlet Başkanı Rajapaksa'nın yerleşkeden ayrıldığı ve güvenliği bir yere götürüldüğü ileri sürüldü.

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