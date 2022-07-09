Sri Lanka'da kaos! Ülke karıştı... Devlet başkanlığı yerleşkesine girdiler
Sri Lanka'da büyük bir kaos yaşanıyor. Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da ekonomik kriz ve hayat şartları sebebiyle geniş çaplı hükümet karşıtı protesto düzenleyen göstericiler, devlet başkanlığı yerleşkesine girdi. İşte kaostan kareler...
09.07.2022 14:41 - Son Güncelleme: 09.07.2022 14:56
Ellerinde siyah bayraklar taşıyan ve ülke genelinden gelen binlerce gösterici, protesto nedeniyle akşam sokağa çıkma yasağı ilan edilen ancak daha sonra kaldırılan Kolombo'da bir araya geldi.
Sri Lanka medyasındaki haberlere göre, hükümet karşıtı yüzlerce protestocu, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aştı.