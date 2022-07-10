SON DAKİKA: Adım adım Shinzo Abe suikastı! Skandal zaaflar hayrete düşürdü
Son dakika haberler... Dünya gibi Japon halkı da sokak ortasında el yapımı silahla öldürülen eski başbakan Abe suikastındaki güvenlik açığını konuşuyor. Saldırgan, Abe'nin seçim programına internetten ulaşmış. Konuşacağı yere defalarca gidip keşif yapmış. Hükümet 'güvenlik kusuru' ile ilgili soruşturma başlatacak
Nara polisi ile Tokyo Metropolitan polisinin Abe'nin konuşma yaptığı sırada görevde olduğu kaydedildi. Polislerin ve Abe'yi koruyan silahlı güvenlik personelinin saldırıyı nasıl önleyemediklerine dikkat çeken NPA, Abe ile ilgili güvenlik düzenlemelerinin gözden geçirileceğini belirtti.
NPA, saldırıda güvenlik kusuru olup olmadığına dair soruşturma açılacağını ifade etti. Diğer yandan, güvenlik güçleri Abe'nin konuşma yaptığı etkinlikte görevli polis veya güvenlik personeli sayısına dair bilgi vermedi.
ÇARPICI DETAYLAR
Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe suikastı ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Japonya yargı kaynaklarına göre, 41 yaşındaki saldırgan Tetsuya Yamagami'nin ilk olarak annesinin maddi iflasından sorumlu tuttuğu dini bir grup olan Soka Gakkoi liderine silahlı saldırı yapmayı planladığını söylediği öğrenildi.
Annesinin iflasından etkilenen saldırganın, grubu desteklediğini iddia ettiği Abe'ye yönelik saldırıyı da bu nedenle gerçekleştirdiğini ifade ettiği belirtildi.