SON DAKİKA: Adım adım Shinzo Abe suikastı! Skandal zaaflar hayrete düşürdü

Nara polisi ile Tokyo Metropolitan polisinin Abe'nin konuşma yaptığı sırada görevde olduğu kaydedildi. Polislerin ve Abe'yi koruyan silahlı güvenlik personelinin saldırıyı nasıl önleyemediklerine dikkat çeken NPA, Abe ile ilgili güvenlik düzenlemelerinin gözden geçirileceğini belirtti.