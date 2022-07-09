Dünyayı sarsan Shinzo Abe suikastında otopsi raporu çıktı

Dünya dün korkunç bir cinayet ile sarsıldı. Japonya'da en uzun süre başbakanlık yapan Shinzo Abe seçim konuşması yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden vurulan Shinzo Abe kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saldırıyı eski bir Deniz Öz Savunma Kuvvetleri üyesi olduğu öne sürülen 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya'nın gerçekleştirdiği öğrenildi. Tetsuya'nın ilk ifadesi ortaya çıktı. Shinzo Abe suikastında şoke eden detaylar...