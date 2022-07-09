Dünyayı sarsan Shinzo Abe suikastında otopsi raporu çıktı
Dün Japonya'da eski Başbakan Shinzo Abe'ye yapılan suikast, dünyanın gündemini sarstı. Ajansların son dakika olarak duyurduğu suikast sonrası saldırıya ilişkin detaylar da netleşmeye başladı. Abe'nin ölümüne ilişkin otopsi raporu açıklandı. Abe'nin kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilirken, sol kolun üst kısmı ile boyunda 2 mermi yarası bulunduğu belirtildi. Suikastçı da saldırı ile ilgili itiraflarda bulundu. İşte detaylar...
09.07.2022 13:33 - Son Güncelleme: 09.07.2022 13:33
Dünya dün korkunç bir cinayet ile sarsıldı. Japonya'da en uzun süre başbakanlık yapan Shinzo Abe seçim konuşması yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden vurulan Shinzo Abe kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Saldırıyı eski bir Deniz Öz Savunma Kuvvetleri üyesi olduğu öne sürülen 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya'nın gerçekleştirdiği öğrenildi. Tetsuya'nın ilk ifadesi ortaya çıktı. Shinzo Abe suikastında şoke eden detaylar...
67 yaşındaki Japonya eski başbakanı Abe Şinzo, Nara kentinde seçim konuşması yaptığı sırada silahla vurularak ağır yaralandı.
EL YAPIMI SİLAH
Shinzo Abe'yi vuran el yapımı silahın tahta parçasına bantlanmış iki boru parçasından yapıldığı ortaya çıkmıştı.