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Soyunarak müstehcen görüntüler veren öğretmen şokta! Striptiz videosu çeken Rus öğretmen işinden oldu

Rusya soyunarak video çeken öğretmeni konuşuyor. Rusya'da öğretmenlik yapan Viktoria Kashirina müstehcen bir video çekti. Striptiz yaptığı anları Instagram'dan paylaşan öğretmene ise veliler büyük tepki gösterdi. Rus öğretmenin soyunduğu görüntüler sonrası harekete geçen okul yönetimi, soruşturma başlattı. Viktoria Kashirina isimli öğretmen görüntüler yüzünden kovuldu.

09.12.2021 19:20 - Son Güncelleme: 09.12.2021 19:32
Soyunarak müstehcen görüntüler veren öğretmen şokta! Striptiz videosu çeken Rus öğretmen işinde oldu

Rusya soyunarak video çeken öğretmeni konuşuyor. 23 yaşındaki öğretmen Viktoria Kashirina isimli öğretmenin Instagram videosu başına iş açtı.

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Soyunarak müstehcen görüntüler veren öğretmen şokta! Striptiz videosu çeken Rus öğretmen işinde oldu

Rusya'da 23 yaşındaki öğretmen Viktoria Kashirina, soyunduğu anlara ait videoyu sosyal medya hesabından paylaşınca veliler büyük tepki gördü.

Soyunarak müstehcen görüntüler veren öğretmen şokta! Striptiz videosu çeken Rus öğretmen işinde oldu

Tahrik edici bir şekilde kendine dokunduğu ve zeminde dans ettiği görüntülerden dolayı gelen tepkiler karşısında öğretmen, videoyu öğrencileri görsün diye paylaşmadığını söyleyerek kendisini savundu.

Soyunarak müstehcen görüntüler veren öğretmen şokta! Striptiz videosu çeken Rus öğretmen işinde oldu

Bir velinin Rus Dili ve Edebiyatı öğretmeni olan Viktoria'ya kız öğrencilere kötü örnek olduğunu söyleyip sosyal medya hesabını kapatma çağrısında bulundu.

Soyunarak müstehcen görüntüler veren öğretmen şokta! Striptiz videosu çeken Rus öğretmen işinde oldu

Yerel haber kaynağı Komsomolskaya Pravda'ya konuşan Kashirina, "Birkaç yıldır direk dansı yapıyorum ve uzun zamandır bir video çekmenin hayalini kuruyorum" dedi .

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