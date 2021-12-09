Soyunarak müstehcen görüntüler veren öğretmen şokta! Striptiz videosu çeken Rus öğretmen işinden oldu
Rusya soyunarak video çeken öğretmeni konuşuyor. Rusya'da öğretmenlik yapan Viktoria Kashirina müstehcen bir video çekti. Striptiz yaptığı anları Instagram'dan paylaşan öğretmene ise veliler büyük tepki gösterdi. Rus öğretmenin soyunduğu görüntüler sonrası harekete geçen okul yönetimi, soruşturma başlattı. Viktoria Kashirina isimli öğretmen görüntüler yüzünden kovuldu.
09.12.2021 19:20
- Son Güncelleme: 09.12.2021 19:32
Rusya soyunarak video çeken öğretmeni konuşuyor. 23 yaşındaki öğretmen Viktoria Kashirina isimli öğretmenin Instagram videosu başına iş açtı.
Rusya'da 23 yaşındaki öğretmen Viktoria Kashirina, soyunduğu anlara ait videoyu sosyal medya hesabından paylaşınca veliler büyük tepki gördü.