Fransa'da ilginç karar! Belediye başkanı kar yağışını yasakladı
Fransa'da şaşırtan karar! Fransa'nın Ain ilinin Cerdon kasabasının Belediye Başkanı Marc Chavent, yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkileriyle başa çıkamayınca çıkardığı sembolik kararnameyle kar yağmasını yasakladı. Chavent, kullanım dışı olan küreme aracının yerine yenisini almak ve elektrik arızasını onarmak için bütçeyi denkleştiremediği için son çare olarak "kasabaya karın yağmasını yasaklayan" kararname yayımladı.
09.12.2021 20:42
- Son Güncelleme: 09.12.2021 20:43
"Halkın bir kısmı karın soğuk, ıslak ve kaygan olmasından şikayet ediyor. Hükümet, belediyeleri finansal kaynaklarından mahrum etti. Kasabanın geleceği için önemli diğer yatırımlardan vazgeçmeden, eskiyen kar küreme aracının yerine yeni bir araca 150 bin avro yatırım yapmak zor. Her kar yağışında elektrik dağıtım şebekesi bozuluyor. Bu dağlık kasabaya yeni yerleşen ancak kendilerini Lyon kentinin merkezinde gibi düşünen bazı sakinlerin kışın yolların durumundan ve elektrik kesintisinden şikayetleri göz önüne alınarak bu karara varıldı."