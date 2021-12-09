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Fransa'da ilginç karar! Belediye başkanı kar yağışını yasakladı

Fransa'da şaşırtan karar! Fransa'nın Ain ilinin Cerdon kasabasının Belediye Başkanı Marc Chavent, yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkileriyle başa çıkamayınca çıkardığı sembolik kararnameyle kar yağmasını yasakladı. Chavent, kullanım dışı olan küreme aracının yerine yenisini almak ve elektrik arızasını onarmak için bütçeyi denkleştiremediği için son çare olarak "kasabaya karın yağmasını yasaklayan" kararname yayımladı.

09.12.2021 20:42 - Son Güncelleme: 09.12.2021 20:43
Fransa’da ilginç karar! Belediye başkanı kar yağışını yasakladı

Ülkenin güneydoğusundaki Auvergne-Rhone-Alpes bölgesinde yer alan ve yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı kasabada kar yağışı nedeniyle yollar kapandı ve elektrik kesintisi meydana geldi.

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Fransa’da ilginç karar! Belediye başkanı kar yağışını yasakladı

Kasabanın Belediye Başkanı Chavent, kullanım dışı olan küreme aracının yerine yenisini almak ve elektrik arızasını onarmak için bütçeyi denkleştiremediği için son çare olarak "kasabaya karın yağmasını yasaklayan" kararname yayımladı.

Fransa’da ilginç karar! Belediye başkanı kar yağışını yasakladı

"Bu kasaba topraklarına karın yağması yasaklandı" yazılı kararnamede ayrıca şu ifadelere yer verildi:

Fransa’da ilginç karar! Belediye başkanı kar yağışını yasakladı

"Halkın bir kısmı karın soğuk, ıslak ve kaygan olmasından şikayet ediyor. Hükümet, belediyeleri finansal kaynaklarından mahrum etti. Kasabanın geleceği için önemli diğer yatırımlardan vazgeçmeden, eskiyen kar küreme aracının yerine yeni bir araca 150 bin avro yatırım yapmak zor. Her kar yağışında elektrik dağıtım şebekesi bozuluyor. Bu dağlık kasabaya yeni yerleşen ancak kendilerini Lyon kentinin merkezinde gibi düşünen bazı sakinlerin kışın yolların durumundan ve elektrik kesintisinden şikayetleri göz önüne alınarak bu karara varıldı."

Fransa’da ilginç karar! Belediye başkanı kar yağışını yasakladı

Sorunlar nedeniyle çok sayıda şikayet telefonu ve e-mail aldığını açıklayan başkan Chavent, kararnamenin sembolik olduğunu, üst otoritelerin dikkatini çekmek için bunu yaptığını belirtti.

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