Pakistan'da şoke eden görüntüler! Kadınlar sokak ortasında çırılçıplak soyulup dövüldü
Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler! Hırsızlık yaptığı iddia edilen genç kadınlar herkesin gözü önünde çırılçıplak soyularak fena şekilde dövüldü. Olaya ilişkin kadınlar farklı dükkan sahibi farklı ifadeler verirken, skandal görüntüler sonrası açıklama yapan polis amiri, 8 kişinin gözaltına alındığını ve izledikleri görüntülerde bazı kadınların kendi elbiselerini yırttıklarını gördüklerini söyledi. İşte o skandal görüntüler...
Pakistan'ın Faisalabad şehrinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 4 kadının çırılçıplak soyularak sokak ortasında dövüldüğü anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrasında polis ekipleri harekete geçti. 4 kadını soyup döven dükkan sahibi ve iki çalışan gözaltına alındı.
Kadınlar polise verdikleri ifadede, elektrik malzemesi satan dükkana girip su istediklerini dükkan sahibininhırsızlık yaptıklarını iddia edip 3 çalışanı ve başka bir kişi ile beraber kendilerini dışarı çıkarıp elbiselerini zorla yırttıktan sonra dövdüklerini söyledi.
Polis amiri Naeem Aziz, yaptığı açıklamada görüntüleri dikkatli bir şekilde izlediklerini ve 8 kişiyi gözaltına aldıklarını söyledi. Aziz, ayrıca görüntülerde bazı kadınların kendi elbiselerini yırttıkları görünürken diğer kadınların ise dışarı çıkarılmak istenirken elbiselerinin yırtıldığını söyledi. Soruşturma devam ediyor.