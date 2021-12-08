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Pakistan'da şoke eden görüntüler! Kadınlar sokak ortasında çırılçıplak soyulup dövüldü

Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler! Hırsızlık yaptığı iddia edilen genç kadınlar herkesin gözü önünde çırılçıplak soyularak fena şekilde dövüldü. Olaya ilişkin kadınlar farklı dükkan sahibi farklı ifadeler verirken, skandal görüntüler sonrası açıklama yapan polis amiri, 8 kişinin gözaltına alındığını ve izledikleri görüntülerde bazı kadınların kendi elbiselerini yırttıklarını gördüklerini söyledi. İşte o skandal görüntüler...

08.12.2021 19:15 - Son Güncelleme: 08.12.2021 20:02
Pakistan’da şoke eden görüntüler! Kadınlar sokak ortasında çırılçıplak soyulup dövüldü

Pakistan'ın Faisalabad şehrinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 4 kadının çırılçıplak soyularak sokak ortasında dövüldüğü anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrasında polis ekipleri harekete geçti. 4 kadını soyup döven dükkan sahibi ve iki çalışan gözaltına alındı.

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Pakistan’da şoke eden görüntüler! Kadınlar sokak ortasında çırılçıplak soyulup dövüldü

Kadınlar polise verdikleri ifadede, elektrik malzemesi satan dükkana girip su istediklerini dükkan sahibininhırsızlık yaptıklarını iddia edip 3 çalışanı ve başka bir kişi ile beraber kendilerini dışarı çıkarıp elbiselerini zorla yırttıktan sonra dövdüklerini söyledi.

Pakistan’da şoke eden görüntüler! Kadınlar sokak ortasında çırılçıplak soyulup dövüldü

İsmi Saddam olan dükkan sahibi ise kadınları hırsızlık yaparken yakaladıklarını ve çaldıkları eşyalarını geri istedikleri sırada kadınların üzerlerindeki elbiseleri yırtıp dışarı çıktıklarını söyledi.

Pakistan’da şoke eden görüntüler! Kadınlar sokak ortasında çırılçıplak soyulup dövüldü

Polis amiri Naeem Aziz, yaptığı açıklamada görüntüleri dikkatli bir şekilde izlediklerini ve 8 kişiyi gözaltına aldıklarını söyledi. Aziz, ayrıca görüntülerde bazı kadınların kendi elbiselerini yırttıkları görünürken diğer kadınların ise dışarı çıkarılmak istenirken elbiselerinin yırtıldığını söyledi. Soruşturma devam ediyor.

Pakistan’da şoke eden görüntüler! Kadınlar sokak ortasında çırılçıplak soyulup dövüldü

Pakistan’da şoke eden görüntüler! Kadınlar sokak ortasında çırılçıplak soyulup dövüldü
Pakistan’da şoke eden görüntüler! Kadınlar sokak ortasında çırılçıplak soyulup dövüldü
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