Soykırım ordusuna, elektrik kesintisine ve sansüre karşı tek başına! Filistinli foto muhabir Motaz Azaiza Gazze’nin sesini dünyaya duyuruyor

İşgalci İsrail Gazze'de soykırıma devam ederken Filistinli gazeteciler ise katliam ordusuna, füzelere, elektrik ve internet kesintisine rağmen Gazze'nin sesini dünyaya duyuruyor. Filistinli foto muhabir Motaz Azaiza, canı pahasına görevini yerine getirirken soykırımcının füzelerini, Gazze'de bombardıman altında günlük yaşamı, zorla yerinden edilen Filistinlilerin yaşadıklarını bir Filistinlinin gözünden dünyaya gösteriyor. Takipçi sayısı 14 milyona çıkan 24 yaşındaki Azaiza, haber ajanslarının bir numaralı referanslarından biri haline geldi.
Soykırımcı İsrail, abluka altına aldığı Gazze'de Filistinlilere açıkça etnik temizlik uygularken Batı ise büyük bir sansür kampanyası yürütüyor.
İsrail Gazze'de elektriği ve interneti kesiyor, destekçisi Batı da Gazze'den gelen haberleri siyonist sosa bulayarak dünyaya servis ediyor.