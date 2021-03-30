Sosyal medyada çığırından çıkan trend: Trash-streaming! Takipçi uğruna cinayet ve işkence...
Kontrolsüz sosyal medya her geçen gün daha da tehlikeli bir hal almaya başlıyor. Gençleri ağına düşüren mecra, takipçi ve beğeni uğruna akılalmaz olaylara sahne oluyor. Son olarak Rusya'da giderek yayılan ve "trash-streaming" olarak bilinen trend akıllara durgunluk verdi. Rus YouTuberlar canlı yayında işkence uyguluyor, cinayet işliyor, insanları diri diri yakarak veya toprağa gömerek eğleniyor.
30.03.2021 16:29
- Son Güncelleme: 30.03.2021 16:54
Son dakika haberi... Kontrolsüz sosyal medya dünyanın geleceğini tehdit etmeye devam ediyor. Rusya'da giderek yayılan ve "trash-streaming" olarak bilinen trend, her geçen gün daha da korkutucu hale geliyor. Sosyal medyada daha fazla takipçi kazanmak ve fenomen olmak için canlı yayınlarda akılalmaz şeyler yapan Rus YouTuberlar, kontrolden çıkıyor.