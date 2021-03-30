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Sosyal medyada çığırından çıkan trend: Trash-streaming! Takipçi uğruna cinayet ve işkence...

Kontrolsüz sosyal medya her geçen gün daha da tehlikeli bir hal almaya başlıyor. Gençleri ağına düşüren mecra, takipçi ve beğeni uğruna akılalmaz olaylara sahne oluyor. Son olarak Rusya'da giderek yayılan ve "trash-streaming" olarak bilinen trend akıllara durgunluk verdi. Rus YouTuberlar canlı yayında işkence uyguluyor, cinayet işliyor, insanları diri diri yakarak veya toprağa gömerek eğleniyor.

30.03.2021 16:29 - Son Güncelleme: 30.03.2021 16:54
Sosyal medyada çığırından çıkan trend: Trash-streaming! Takipçi uğruna cinayet ve işkence...

Son dakika haberi... Kontrolsüz sosyal medya dünyanın geleceğini tehdit etmeye devam ediyor. Rusya'da giderek yayılan ve "trash-streaming" olarak bilinen trend, her geçen gün daha da korkutucu hale geliyor. Sosyal medyada daha fazla takipçi kazanmak ve fenomen olmak için canlı yayınlarda akılalmaz şeyler yapan Rus YouTuberlar, kontrolden çıkıyor.

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Sosyal medyada çığırından çıkan trend: Trash-streaming! Takipçi uğruna cinayet ve işkence...

Geçtiğimiz aylarda canlı yayın yaptığı sırada kendisine teklif edilen 1000 dolar karşılığında Stas Reeflay isimli YouTuber, hamile kız arkadaşını çıplak halde dışarı atmış ve saatlerce bekletmişti.

Sosyal medyada çığırından çıkan trend: Trash-streaming! Takipçi uğruna cinayet ve işkence...

Rus YouTuber Stas Reeflay, kız arkadaşının donarak ölmesine neden olmuş, buna rağmen canlı yayın yapmaya devam etmişti.

Sosyal medyada çığırından çıkan trend: Trash-streaming! Takipçi uğruna cinayet ve işkence...

Kız arkadaşı Valentina Grigoryeva'yı sadece iç çamaşırıyla sıfırın altındaki soğukta beklemesi için balkona kapatan Reeflay, yaşanan ölümün ardından içki içerek yayın yapmıştı.

Sosyal medyada çığırından çıkan trend: Trash-streaming! Takipçi uğruna cinayet ve işkence...

Sabah'ın haberine göre Reeflay'in de içinde olduğu trash-streaming akımı, korkutucu görüntüleri beraberinde getirmeye devam ediyor.