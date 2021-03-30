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Doğu Akdeniz'de savaş çıkaracak tahrik! İsrail ordusundan Kıbrıs'a çıkarma! Hedef Türk jetleri!

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi sürekli olarak tahrik eden Yunanistan'ın safında yer alan İsrail'den skandal bir hamle geldi. İsrail medyası, ordu birliklerinin ilk kez Güney Kıbrıs'ta büyük ölçekli bir tatbikat yapacağını bildirdi. Yerel medyadaki haberlerde, Türkiye karşıtı blokta yer alan İsrail'in savaş uçakları, donanma ve özel kuvvetler askerleriyle Kıbrıs'a çıkarma yapacağı yazıldı.

30.03.2021 14:12 - Son Güncelleme: 30.03.2021 14:12
Doğu Akdeniz'de savaş çıkaracak tahrik! İsrail ordusundan Kıbrıs'a çıkarma! Hedef Türk jetleri!

Doğu Akdeniz'de Türkiye karşısında çaresiz kalan Yunanistan'ın yardımına koşan ABD, uçak gemisi USS Eisenhower Girit Adası'ndaki Suda Üssü'nde demirliyken müttefikiyle yeni tatbikatlara girişti.

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Doğu Akdeniz'de savaş çıkaracak tahrik! İsrail ordusundan Kıbrıs'a çıkarma! Hedef Türk jetleri!

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, 16 Mart'tan 24 Mart'a kadar süren ve bu yıl ikincisi gerçekleşen özel kuvvetler tatbikatının fotoğraflarını, resmi internet sitesinden yayınladı.

Doğu Akdeniz'de savaş çıkaracak tahrik! İsrail ordusundan Kıbrıs'a çıkarma! Hedef Türk jetleri!

Resmi açıklamaya göre, ABD ve Yunan özel kuvvetler askerlerinin Suda Üssü'ndeki gövde gösterisine Türkiye karşıtı ittifakın değişmez üyesi Güney Kıbrıs ordusu da katıldı.

Doğu Akdeniz'de savaş çıkaracak tahrik! İsrail ordusundan Kıbrıs'a çıkarma! Hedef Türk jetleri!

Yunan Genelkurmay'ı, gündüz ve gece saatlerinde gerçekleşen tatbikatla Orta ve Doğu Akdeniz'deki modern tehditlere karşı operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Doğu Akdeniz'de savaş çıkaracak tahrik! İsrail ordusundan Kıbrıs'a çıkarma! Hedef Türk jetleri!

ABD ve Yunan özel kuvvetlerinin tatbikat gerçekleştirdiği bir başka yer ise, ülkenin orta kesimindeki Attica ve Larissa oldu. Buradaki tatbikatlarda Kuzey Makedonya da yer aldı, üç ülkenin özel kuvvetler askerleri uçaklardan paraşütle atladı.