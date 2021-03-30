Doğu Akdeniz'de savaş çıkaracak tahrik! İsrail ordusundan Kıbrıs'a çıkarma! Hedef Türk jetleri!

ABD ve Yunan özel kuvvetlerinin tatbikat gerçekleştirdiği bir başka yer ise, ülkenin orta kesimindeki Attica ve Larissa oldu. Buradaki tatbikatlarda Kuzey Makedonya da yer aldı, üç ülkenin özel kuvvetler askerleri uçaklardan paraşütle atladı.