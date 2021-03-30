Doğu Akdeniz'de savaş çıkaracak tahrik! İsrail ordusundan Kıbrıs'a çıkarma! Hedef Türk jetleri!
Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi sürekli olarak tahrik eden Yunanistan'ın safında yer alan İsrail'den skandal bir hamle geldi. İsrail medyası, ordu birliklerinin ilk kez Güney Kıbrıs'ta büyük ölçekli bir tatbikat yapacağını bildirdi. Yerel medyadaki haberlerde, Türkiye karşıtı blokta yer alan İsrail'in savaş uçakları, donanma ve özel kuvvetler askerleriyle Kıbrıs'a çıkarma yapacağı yazıldı.
30.03.2021 14:12
- Son Güncelleme: 30.03.2021 14:12