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1949'dan bu yana ilk! Karadeniz'de sıcak saatler! Savaşın kıyısından dönüldü! Türk jetleri de havalandı!

Rusya'ya ait bombardıman uçaklarının Kuzey Denizi, Karadeniz, Baltık Denizi ve Kuzey Atlantik bölgesinde NATO hava savunma sistemini delmeyi denemesi sıcak saatlerin yaşanmasına neden oldu. NATO'ya bağlı savaş uçaklarının Rusya'yı engellemek için tam 10 kez havalanırken bunların 6'sında önleme yaptı. Öte yandan söz konusu gerilim için Türk jetleri de devreye girdi. İşte detaylar…

01.04.2021 10:02 - Son Güncelleme: 01.04.2021 10:36
1949'dan bu yana ilk! Karadeniz'de sıcak saatler! Savaşın kıyısından dönüldü! Türk jetleri de havanlandı!

ABD'de Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla NATO ve Rusya arasında patlayan gerilimde yalnızca altı saatte zirve eşiği aşıldı, dört ayrı noktada savaşın eşiğinden dönüldü.

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1949'dan bu yana ilk! Karadeniz'de sıcak saatler! Savaşın kıyısından dönüldü! Türk jetleri de havanlandı!

NATO, Rus savaş uçaklarının Kuzey Atlantik, Kuzey Denizi, Baltık Denizi ve Karadeniz'de ittifaka ait jetler tarafından Pazartesi günü durdurulduğunu resmen açıkladı.

1949'dan bu yana ilk! Karadeniz'de sıcak saatler! Savaşın kıyısından dönüldü! Türk jetleri de havanlandı!

Altı saatte 10 kez gerçekleşen havada kapışma, bugüne kadar kozların paylaşıldığı en büyük olay olarak tarihe geçti. NATO, Rus jetlerinin sivil uçaklara tehdit oluşturduğunu belirtiyor.

1949'dan bu yana ilk! Karadeniz'de sıcak saatler! Savaşın kıyısından dönüldü! Türk jetleri de havanlandı!

NATO açıklamasına göre Norveç F-16'ları iki Tu-95'in önünü Norveç kıyılarında kesti, birkaç saat sonra iki Tu-160 bombardıman jeti de yine Norveç güçleri tarafından engellendi.

1949'dan bu yana ilk! Karadeniz'de sıcak saatler! Savaşın kıyısından dönüldü! Türk jetleri de havanlandı!

Karadeniz semalarında görülen Rus savaş uçakları için Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'dan çok sayıda jet havalandı. Kuzey Denizi'nde uçan Rus jetleri için ise İngiliz ve Belçika hava kuvvetleri harekete geçti.