1949'dan bu yana ilk! Karadeniz'de sıcak saatler! Savaşın kıyısından dönüldü! Türk jetleri de havalandı!
Rusya'ya ait bombardıman uçaklarının Kuzey Denizi, Karadeniz, Baltık Denizi ve Kuzey Atlantik bölgesinde NATO hava savunma sistemini delmeyi denemesi sıcak saatlerin yaşanmasına neden oldu. NATO'ya bağlı savaş uçaklarının Rusya'yı engellemek için tam 10 kez havalanırken bunların 6'sında önleme yaptı. Öte yandan söz konusu gerilim için Türk jetleri de devreye girdi. İşte detaylar…
01.04.2021 10:02
- Son Güncelleme: 01.04.2021 10:36