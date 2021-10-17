İngiltere’deki yakıt krizinin ardından bir uyarı da ABD’ye! Dev firmalardan korkutan açıklama!

En büyük kamyon taşımacılığı endüstrisi gruplarından Amerikan Taşımacılık Dernekleri, "aşı veya test" talimatıyla ilgili 100 çalışan eşiğini "ayrımcı ve verimsiz" olarak nitelendirerek bu kararın zaten arz sıkıntısı çeken taşımacılık sektörünün yükünü daha da artacağına ve ekonomik toparlanmayı yavaşlatabileceğine dikkati çekti.