SON DAKİKA! Yunanistan-Birleşik Arap Emirlikleri yakınlaşması! Yunan gazetesinden küstah Türkiye manşeti

Son dakika haberi: Birleşik Arap Emirlikleri Suriye'de ve Libya'da Türkiye'nin karşısına çıkıp Türkiye'ye taraf olmaya devam ediyor. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri Yunanistan Savunma Bakanı ile Yunanistan Genelkurmay Başkanı'nı ağırladı. Bu ziyaret Yunanistan basınında ise küstah manşetlerle duyuruldu. Yunan basını Yunanistan-Birleşik Arap Emirlikleri yakınlaşmasını "Hadi Türkiye'yi bitirelim" başlığıyla verdi.

22.02.2021 13:21 - Son Güncelleme: 22.02.2021 13:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





