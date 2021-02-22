Bugünkü
Takvim

SON DAKİKA! Yunanistan-Birleşik Arap Emirlikleri yakınlaşması! Yunan gazetesinden küstah Türkiye manşeti

Son dakika haberi: Birleşik Arap Emirlikleri Suriye'de ve Libya'da Türkiye'nin karşısına çıkıp Türkiye'ye taraf olmaya devam ediyor. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri Yunanistan Savunma Bakanı ile Yunanistan Genelkurmay Başkanı'nı ağırladı. Bu ziyaret Yunanistan basınında ise küstah manşetlerle duyuruldu. Yunan basını Yunanistan-Birleşik Arap Emirlikleri yakınlaşmasını "Hadi Türkiye'yi bitirelim" başlığıyla verdi.

22.02.2021 13:21 - Son Güncelleme: 22.02.2021 13:21
SON DAKİKA! Yunanistan-Birleşik Arap Emirlikleri yakınlaşması! Yunan gazetesinden küstah Türkiye manşeti

Türkiye karşıtı Arap ülkelerini iki hafta önce Atina'da 'Dostluk Forumu' adıyla bir araya getiren Yunanistan, Suudi Arabistan'dan gelen Patriot hamlesinin ardından bu kez Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) çıkarma yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA! Yunanistan-Birleşik Arap Emirlikleri yakınlaşması! Yunan gazetesinden küstah Türkiye manşeti

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Uluslararası Savunma Fuarı IDEX 2021 ile Deniz Savunma ve Deniz Güvenliği Sergisi NAVDEX 2021'e Yunanistan hem bakan hem de Genelkurmay Başkanı'yla katıldı.

SON DAKİKA! Yunanistan-Birleşik Arap Emirlikleri yakınlaşması! Yunan gazetesinden küstah Türkiye manşeti

Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Libya'dan Suriye'ye neredeyse her yerde Türkiye'nin karşısına çıkan BAE'nin Abu Dabi Veliaht Prensi ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan'la bir araya geldi.

SON DAKİKA! Yunanistan-Birleşik Arap Emirlikleri yakınlaşması! Yunan gazetesinden küstah Türkiye manşeti

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ise yanında kuvvet komutanlarıyla fuarda arz-ı endam etti, BAE ve Bahreyn'li mevkidaşlarıyla buluştuğu fotoğraflar resmi internet sitesinden paylaşıldı.

SON DAKİKA! Yunanistan-Birleşik Arap Emirlikleri yakınlaşması! Yunan gazetesinden küstah Türkiye manşeti

Reuters haber ajansı, 2020 yazında Yunanistan'a destek için Girit'teki Suda Üssü'ne savaş uçağı gönderen, birçok ortak tatbikata katılan BAE'nin Pazar günü 1,36 milyar dolarlık savunma anlaşmalarına imza attığını duyurdu.