SON DAKİKA: Yunan'a şok: Türk SİHA'ları Yunanistan'a pahalıya patladı!



Türkiye'nin İHA konusunda kendi teknolojisini oluşturduğu ve kullanımını yaygınlaştırdığı belirtilen haberlerde, Yunanistan'ın ise gelişmeleri sadece izlediği, Türk SİHA'larının Ege'de Yunan Hava Kuvvetleri'ni zorlayacağı yazıldı.



