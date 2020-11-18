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SON DAKİKA: Yunan'a şok: Türk SİHA'ları Yunanistan'a pahalıya patladı!

Son dakika haberine göre, Yunan medyası, Yunan Hava Kuvvetleri'nin Türk SİHA'ları karşısında F-16'ları havalandırmak zorunda kaldığına dikkat çekerek bunun pahalıya mal olduğunu yazdı.

18.11.2020 11:27 - Son Güncelleme: 18.11.2020 12:11
SON DAKİKA: Yunan'a şok: Türk SİHA'ları Yunanistan'a pahalıya patladı!

Libya, Suriye ve Karabağ'da büyük başarılara imza atan Türk SİHA'ları ile ilgili Yunan medyasında yayımlanan haberlerde, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a karşı kullandığı Türk SİHA'larının Karabağ'daki rolünün önemine dikkat çekildi.

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SON DAKİKA: Yunan'a şok: Türk SİHA'ları Yunanistan'a pahalıya patladı!


Ülkede ses getiren haberde, Yunan hükümetinin bu gelişmeyi dikkate alması gerektiği kaydedildi.

SON DAKİKA: Yunan'a şok: Türk SİHA'ları Yunanistan'a pahalıya patladı!


Türkiye'nin İHA konusunda kendi teknolojisini oluşturduğu ve kullanımını yaygınlaştırdığı belirtilen haberlerde, Yunanistan'ın ise gelişmeleri sadece izlediği, Türk SİHA'larının Ege'de Yunan Hava Kuvvetleri'ni zorlayacağı yazıldı.

SON DAKİKA: Yunan'a şok: Türk SİHA'ları Yunanistan'a pahalıya patladı!

Türkiye'nin Ege'de İHA'ları aktif bir şekilde kullandığını ifade eden Yunan medyası, Yunan Hava Kuvvetleri'nin Türk SİHA'ları karşısında F-16'ları havalandırmak zorunda kaldığına, bunun da pahalıya mal olduğuna dikkati çekti.

SON DAKİKA: Yunan'a şok: Türk SİHA'ları Yunanistan'a pahalıya patladı!


Öte yandan Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Vedomosti, "Karabağ Savaşı" üzerine bir analize yer verdi.

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