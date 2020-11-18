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SON DAKİKA: Ermenistan'ın çekildiği Kelbecer'de skandal görüntü: Keskin nişancı İlham Aliyev'i hedefe koydu!

Son dakika haberine göre, Azerbaycan ordusu, Ermenilerin tamamen çekildiği Kelbecer'deki bazı noktalara girdi. Bir keskin nişancı, Karabağ'da İran sınırını eşiyle ziyaret eden İlham Aliyev'i hedefe koydu. Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

18.11.2020 10:14 - Son Güncelleme: 18.11.2020 10:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





