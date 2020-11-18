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SON DAKİKA: Ermenistan'ın çekildiği Kelbecer'de skandal görüntü: Keskin nişancı İlham Aliyev'i hedefe koydu!
SON DAKİKA: Ermenistan'ın çekildiği Kelbecer'de skandal görüntü: Keskin nişancı İlham Aliyev'i hedefe koydu!
Son dakika haberine göre, Azerbaycan ordusu, Ermenilerin tamamen çekildiği Kelbecer'deki bazı noktalara girdi. Bir keskin nişancı, Karabağ'da İran sınırını eşiyle ziyaret eden İlham Aliyev'i hedefe koydu. Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
18.11.2020 10:14
- Son Güncelleme: 18.11.2020 10:59
Dağlık Karabağ'da Rusya Barış Gücü'nün bölgeye konuşlanması sürerken, Azerbaycan ordusu, Ermenilerin tamamen çekildiği Kelbecer'deki bazı noktalara girdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşi, önceki gün işgalden kurtarılan Cebrail'i ziyaretinde, İran sınırındaki Hudaferin Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.
İran Devrim Muhafızları, Aliyev'in ziyareti esnasında, İranlı bir keskin nişancının dürbününden çekilmiş görüntüleri sosyal medyadan yayınladı.
Görüntülerde, dürbünde Aliyev'in hedef alındığı görülüyor. Görüntüler Rus medyasında da paylaşıldı.
İran, Karabağ'daki savaş öncesinde Ermenistan'a Zengilan istikameti üzerinden lojistik destek sağlıyordu.