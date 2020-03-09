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Son dakika: Yunan askerlerinden skandal hareket! Meskun mahal gözetmeden ateş ettiler

Son dakika haberi... Türkiye'nin kapıları açmasının ardından sınırı geçmek isteyen sığınmacılara Yunanistan güvenlik güçleri, yoğun gaz, tazyikli su ve mermi ile müdahale etmeye devam ediyor. Yunanistan askeri zaman zaman hedef gözeterek sığınmacılara zaman zaman da meskun mahale doğru ateş etmekten geri durmuyor. İşte sınırdan insanlık dışı görüntüler...

09.03.2020 10:00 - Son Güncelleme: 09.03.2020 10:07
Son dakika: Yunan askerlerinden skandal hareket! Meskun mahal gözetmeden ateş ettiler

Yunanistan askeri zaman zaman hedef gözeterek sığınmacılara zaman zaman da meskun mahale doğru ateş etmekten geri durmuyor. Türkiye-Yunanistan kara sınırında bekleyen sığınmacılar, Yunan sınır güçlerinin göz yaşartıcı gazlı sert müdahalesinin yanı sıra zaman zaman gerçek mermilerle yapılan atışlara da hedef oluyor.

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Son dakika: Yunan askerlerinden skandal hareket! Meskun mahal gözetmeden ateş ettiler

Yunan sınır askerinin hedef gözeterek açtığı ateş sonucu çok sayıda kişi yaralanırken hayatını kaybedenler de oluyor. Kimi zaman sığınmacılara silah doğrultan Yunan askeri kimi zamanda sınır kapısına 2 kilometre uzaktaki yerleşim yerlerini düşünmeden bu yöne ateş ediyor.

Son dakika: Yunan askerlerinden skandal hareket! Meskun mahal gözetmeden ateş ettiler

GÖRÜNTÜLERE YANSIDI
Yunan askerlerinin makinalı tüfeklerle hedef gözeterek sığınmacılara ateş etmesi önceki gün görüntülenmişti.

Son dakika: Yunan askerlerinden skandal hareket! Meskun mahal gözetmeden ateş ettiler

Askerlerin sığınmacılara karşı tüfeğine sarılması yine görüntülere yansırken 2 kilometre uzaktaki meskun mahal hesaba katılmadan ateş edilmesinin yanı sıra Yunan askerinin sığınmacılara eliyle yaptığı "sizi keseceğim" manasına gelen hareketi de kameralarca kaydedildi.

Son dakika: Yunan askerlerinden skandal hareket! Meskun mahal gözetmeden ateş ettiler

Yaralı bir sığınmacının boynundan Türk sağlık görevlilerince çıkarılan plastik merminin çivi benzeri tel ile güçlendirildiği belirlendi.

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