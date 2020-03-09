Son dakika: Yunan askerlerinden skandal hareket! Meskun mahal gözetmeden ateş ettiler
Son dakika haberi... Türkiye'nin kapıları açmasının ardından sınırı geçmek isteyen sığınmacılara Yunanistan güvenlik güçleri, yoğun gaz, tazyikli su ve mermi ile müdahale etmeye devam ediyor. Yunanistan askeri zaman zaman hedef gözeterek sığınmacılara zaman zaman da meskun mahale doğru ateş etmekten geri durmuyor. İşte sınırdan insanlık dışı görüntüler...
09.03.2020 10:00
- Son Güncelleme: 09.03.2020 10:07
Yunanistan askeri zaman zaman hedef gözeterek sığınmacılara zaman zaman da meskun mahale doğru ateş etmekten geri durmuyor. Türkiye-Yunanistan kara sınırında bekleyen sığınmacılar, Yunan sınır güçlerinin göz yaşartıcı gazlı sert müdahalesinin yanı sıra zaman zaman gerçek mermilerle yapılan atışlara da hedef oluyor.
DİĞER GALERİLER