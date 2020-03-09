Son dakika: Yunan askerlerinden skandal hareket! Meskun mahal gözetmeden ateş ettiler

Yunan sınır askerinin hedef gözeterek açtığı ateş sonucu çok sayıda kişi yaralanırken hayatını kaybedenler de oluyor. Kimi zaman sığınmacılara silah doğrultan Yunan askeri kimi zamanda sınır kapısına 2 kilometre uzaktaki yerleşim yerlerini düşünmeden bu yöne ateş ediyor.