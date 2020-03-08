Mars'ta ortaya çıktı! Görenleri dehşete düşüren cisim...
Evrenin en çok merak edilen gizemlerinin başında uzay geliyor. Uzayda yaşam olup olmadığı insanlık tarihi boyunca en çok merak edilen konuların başında geliyor. Güneş sistemimizin en çok araştırılan gezegenlerinin başında ise Kızıl Gezegen olarak da bilinen Mars geliyor. Mars'ta araştırma yapan bilim insanları, kameralara yansıyan sıra dışı bir görüntüyü görünce şoka girdi.
Ülkemizde Uzay Yolu adıyla gösterilen bilim kurgu yapımı Star Trek, bu sefer bir keşif ile gündemde. Zira Mars'ta Star Trek'teki yıldız filosu amblemine oldukça benzeyen bir yapı
NASA'nın Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) adlı aracı ile çekilen kare kısa sürede özellikle sosyal medyada günün konusu oldu.
Geçtiğimiz dönemde Arizona Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından bu yılın başında kaydedilen görüntü 'günün fotoğrafı' olarak paylaşıldı.
Kızıl gezegendeki kum tepeciklerini görüntüleyen bilim insanları T ve V harflerine benzeyen yapıları yakından inceliyor.
MRO'nun bölgedeki bu görüntüyü yakalaması güneş ışığının tam olarak düştüğü açıyla da ilgili. Mars rüzgarlı ve tozlu bir gezegen olduğu için, Kızıl Gezegen'de kum tepeleri yaygın olarak bulunuyor.