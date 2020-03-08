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Mars'ta ortaya çıktı! Görenleri dehşete düşüren cisim...

Evrenin en çok merak edilen gizemlerinin başında uzay geliyor. Uzayda yaşam olup olmadığı insanlık tarihi boyunca en çok merak edilen konuların başında geliyor. Güneş sistemimizin en çok araştırılan gezegenlerinin başında ise Kızıl Gezegen olarak da bilinen Mars geliyor. Mars'ta araştırma yapan bilim insanları, kameralara yansıyan sıra dışı bir görüntüyü görünce şoka girdi.

08.03.2020 08:17 - Son Güncelleme: 08.03.2020 08:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





