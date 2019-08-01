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Dubai Şeyhinin eşi Haya'nın yasak aşk firarı dünyayı sarsmıştı! Şeyh intikamı duyurdu

Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşit Al Maktum'un eşi Prenses Haya, ülkeyi terk edip İngiltere'de sığınma talebinde bulunmuştu. Londra'da yaşamaya başlayan Prenses Haya hakkında yasak aşk iddiaları ortaya atılmıştı. Önceki gün çiftin boşanma davasının ilk aşaması görüldü. Davanın ardından şeyh sosyal medya hesabından öyle bir şiir paylaştı ki gündeme bomba gibi düştü.

01.08.2019 12:06 - Son Güncelleme: 01.08.2019 12:08
Dubai Şeyhinin eşi Haya'nın yasak aşk firarı dünyayı sarsmıştı! Şeyh intikamı duyurdu

Prenses Haya bu yılın başlarında çocuklarıyla Dubai'den kaçarak İngiltere'ye yerleşmişti.

Dubai Şeyhinin eşi Haya'nın yasak aşk firarı dünyayı sarsmıştı! Şeyh intikamı duyurdu

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un, Prenses Haya'ya karşı açtığı davanın Londra'da Yüksek Mahkeme'de yapılan ilk duruşmasında, 45 yaşındaki prenses "zoraki evlilik koruması kararı" talep etmişti.

Dubai Şeyhinin eşi Haya'nın yasak aşk firarı dünyayı sarsmıştı! Şeyh intikamı duyurdu

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum ilk duruşmanın hemen ardından sosyal medya hesabında yeni bir şiir paylaştı.

Dubai Şeyhinin eşi Haya'nın yasak aşk firarı dünyayı sarsmıştı! Şeyh intikamı duyurdu

Şeyh'in paylaştığı "Ekselansların Kılıçları" başlıklı şiirde zorlukların üstesinden gelmek, en zorlu şeyleri kolay yoldan çözmek, hükümdarlık mücadelesi, keskin bıçaklarla parlayan kılıç ve intikam alma zorunluluğu gibi ifadeler dikkat çekti.

Dubai Şeyhinin eşi Haya'nın yasak aşk firarı dünyayı sarsmıştı! Şeyh intikamı duyurdu

Şeyhin şiiri neden paylaştığı ya da şiiri yazan kişinin kendisi olup olmadığı anlaşılamadı.

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