Dubai Şeyhinin eşi Haya'nın yasak aşk firarı dünyayı sarsmıştı! Şeyh intikamı duyurdu
Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşit Al Maktum'un eşi Prenses Haya, ülkeyi terk edip İngiltere'de sığınma talebinde bulunmuştu. Londra'da yaşamaya başlayan Prenses Haya hakkında yasak aşk iddiaları ortaya atılmıştı. Önceki gün çiftin boşanma davasının ilk aşaması görüldü. Davanın ardından şeyh sosyal medya hesabından öyle bir şiir paylaştı ki gündeme bomba gibi düştü.
01.08.2019 12:06
- Son Güncelleme: 01.08.2019 12:08
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