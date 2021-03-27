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SON DAKİKA: Uluslararası kriz kapıda! Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit: Provokasyon ve tecavüz

Son dakika haberi: Sık sık karşı karşıya gelen ABD ve Kuzey Kore bir kez daha karşılıklı restleşti. ABD Başkanı Joe Biden'ın "Kuzey Kore bu testler ile 1718 sayılı BM kararını ihlal etmiştir." açıklamasını Kuzey Kore Merkezi Komitesi Başkan Yardımcısı Ri Pyong Cho, ABD Başkanı Joe Biden'ın balistik füze denemelerine yönelik eleştirisini "meşru müdafaa haklarına yönelik provokasyon ve tecavüz" olarak nitelendirdi.

27.03.2021 11:29 - Son Güncelleme: 27.03.2021 11:29
SON DAKİKA: Uluslararası kriz kapıda! Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit: Provokasyon ve tecavüz

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Ri, Biden'ın eleştirilerine yanıt verdi.

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SON DAKİKA: Uluslararası kriz kapıda! Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit: Provokasyon ve tecavüz

Ri, Biden'ın Kuzey Kore'ye yönelik derin düşmanlığını açıkça ortaya koyan sözlerinden endişe duyduklarını ve ABD Başkanı'nın eleştirilerini Kuzey tarafının meşru müdafaa haklarına yönelik "provokasyon ve tecavüz" olarak değerlendirildiğini belirtti.

SON DAKİKA: Uluslararası kriz kapıda! Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit: Provokasyon ve tecavüz

ABD'nin kıtalararası balistik füzeleri serbestçe test edip stratejik askeri varlıklarını Kore Yarımadası'nı çevreler şekilde konuşlandırdığı eleştirisinde bulunan Ri, Washington yönetiminin Kuzey'in taktik silah testlerini eleştirmesinin "gangster benzeri bir mantık" olduğunu kaydetti.

SON DAKİKA: Uluslararası kriz kapıda! Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit: Provokasyon ve tecavüz

"Askeri gücümüzü sürekli olarak genişleteceğiz"
Ri, ABD ve Güney Kore'nin kendileri için "sürekli askeri tehdit oluşturduğunu" ve Kuzey Kore'nin de kendisini savunmak için "yenilmez fiziki güç" inşa etmekten başka seçeneği olmadığını vurgulayarak, "askeri gücü" sürekli olarak genişleteceklerini ifade etti.

SON DAKİKA: Uluslararası kriz kapıda! Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit: Provokasyon ve tecavüz

Biden yönetiminin Kuzey Kore konusundaki ilk adımını yanlış attığını savunan Ri, "ABD sonuçlarını düşünmeden düşüncesiz sözlerine devam ederse, iyi olmayan bir şeyle karşı karşıya kalabilir." dedi.