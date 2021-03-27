SON DAKİKA: Uluslararası kriz kapıda! Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit: Provokasyon ve tecavüz
Son dakika haberi: Sık sık karşı karşıya gelen ABD ve Kuzey Kore bir kez daha karşılıklı restleşti. ABD Başkanı Joe Biden'ın "Kuzey Kore bu testler ile 1718 sayılı BM kararını ihlal etmiştir." açıklamasını Kuzey Kore Merkezi Komitesi Başkan Yardımcısı Ri Pyong Cho, ABD Başkanı Joe Biden'ın balistik füze denemelerine yönelik eleştirisini "meşru müdafaa haklarına yönelik provokasyon ve tecavüz" olarak nitelendirdi.
27.03.2021 11:29
- Son Güncelleme: 27.03.2021 11:29
"Askeri gücümüzü sürekli olarak genişleteceğiz"
Ri, ABD ve Güney Kore'nin kendileri için "sürekli askeri tehdit oluşturduğunu" ve Kuzey Kore'nin de kendisini savunmak için "yenilmez fiziki güç" inşa etmekten başka seçeneği olmadığını vurgulayarak, "askeri gücü" sürekli olarak genişleteceklerini ifade etti.