SON DAKİKA: Uluslararası kriz kapıda! Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit: Provokasyon ve tecavüz

"Askeri gücümüzü sürekli olarak genişleteceğiz"

Ri, ABD ve Güney Kore'nin kendileri için "sürekli askeri tehdit oluşturduğunu" ve Kuzey Kore'nin de kendisini savunmak için "yenilmez fiziki güç" inşa etmekten başka seçeneği olmadığını vurgulayarak, "askeri gücü" sürekli olarak genişleteceklerini ifade etti.