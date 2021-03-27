Son dakika: AB'den onay çıktı! BioNTech aşısı daha kolay saklanabilecek

Dünyanın koronavirüs pandemisi ile mücadelesi sürüyor. Son dakika haberine göre BioNTech aşısının en önemli dezavantajları arasında sayılan saklama koşullarında güncellemeye gidildi. Aşının eksi 25 ila eksi 15 derecede iki haftaya kadar depolanmasına Avrupa Birliği'nden onay çıktı.

27.03.2021 09:47 - Son Güncelleme: 27.03.2021 09:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





