Son dakika: AB'den onay çıktı! BioNTech aşısı daha kolay saklanabilecek
Dünyanın koronavirüs pandemisi ile mücadelesi sürüyor. Son dakika haberine göre BioNTech aşısının en önemli dezavantajları arasında sayılan saklama koşullarında güncellemeye gidildi. Aşının eksi 25 ila eksi 15 derecede iki haftaya kadar depolanmasına Avrupa Birliği'nden onay çıktı.
27.03.2021 09:47
- Son Güncelleme: 27.03.2021 09:57
BioNTech aşısının en önemli dezavantajları arasında sayılan saklama koşullarında güncellemeye gidildi. Aşının eksi 25 ila eksi 15 derecede iki haftaya kadar depolanmasına AB'den onay çıktı.
BioNTech aşısının en önemli dezavantajları arasında sayılan depolama koşullarında değişikliğe Avrupa Birliği'nden (AB) onay çıktı.
Avrupa İlaç Dairesi (EMA), aşının geçici olarak eksi 25 ila eksi 15 derecede iki haftaya kadar depolanabilmesine onay verdi.
Şimdiye kadar aşının saklanmasında özel soğutucularda eksi 90 ila eksi 60 dereceye izin veriliyordu.
Bu durum, özellikle aşının yoksul ülkelere dağıtımı önünde engel teşkil ediyordu.