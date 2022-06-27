SON DAKİKA: Ukrayna'dan flaş iddia! Vladimir Putin'in 2 yıl ömrü kaldı
Son dakika haberleri... Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Putin'in sağlık durumuna ilişkin Kiev'den flaş bir açıklama geldi. Ukrayna istihbarat şefi Tümgeneral Kyrylo O. Budanov'a göre, Ukraynalı yetkililer Putin'in ağır hastalıklardan mustarip olduğuna ve iki yıl içinde ölmesini bekliyor. Geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın devlet iç güvenlik kurumu olan Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) görev alan bir ajan doktorların Putin'e biçtiği ömrü açıklamıştı. İngiliz Mirror gazetesi tarafından manşetten verilen iddiaya göre, doktorları Rus lidere en fazla 3 yıl ömür biçti.
27.06.2022 09:36 - Son Güncelleme: 27.06.2022 09:42