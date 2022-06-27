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Haberler Dünya SON DAKİKA: Ukrayna'dan flaş iddia! Vladimir Putin'in 2 yıl ömrü kaldı

SON DAKİKA: Ukrayna'dan flaş iddia! Vladimir Putin'in 2 yıl ömrü kaldı

Son dakika haberleri... Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Putin'in sağlık durumuna ilişkin Kiev'den flaş bir açıklama geldi. Ukrayna istihbarat şefi Tümgeneral Kyrylo O. Budanov'a göre, Ukraynalı yetkililer Putin'in ağır hastalıklardan mustarip olduğuna ve iki yıl içinde ölmesini bekliyor. Geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın devlet iç güvenlik kurumu olan Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) görev alan bir ajan doktorların Putin'e biçtiği ömrü açıklamıştı. İngiliz Mirror gazetesi tarafından manşetten verilen iddiaya göre, doktorları Rus lidere en fazla 3 yıl ömür biçti.

27.06.2022 09:36 - Son Güncelleme: 27.06.2022 09:42
SON DAKİKA: Ukrayna’dan flaş iddia! Vladimir Putin’in 2 yıl ömrü kaldı

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 4'üncü ayına girerken savaş bir süredir ülkenin doğusunda yoğunlaşmış durumda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Ukrayna’dan flaş iddia! Vladimir Putin’in 2 yıl ömrü kaldı

Zira Rusya, savaşın ilk gününden itibaren ülkenin başkenti Kiev'i hedef almış ancak haftalarca süren mücadelenin ardından bölgedeki askerlerini geri çekerek Donbas'a yoğunlaşma kararı almıştı.

SON DAKİKA: Ukrayna’dan flaş iddia! Vladimir Putin’in 2 yıl ömrü kaldı

En az savaş kadar konuşulan bir konu daha var; Vladimir Putin'in sağlık durumu.

SON DAKİKA: Ukrayna’dan flaş iddia! Vladimir Putin’in 2 yıl ömrü kaldı

İŞTE UKRAYNA İSTİHBARATININ PUTİN'E BİÇTİĞİ ÖMÜR
Rusya Devlet Başkanı Putin'in sağlık durumu ile ilgili Kiev'den çok konuşulacak bir iddia geldi.

SON DAKİKA: Ukrayna’dan flaş iddia! Vladimir Putin’in 2 yıl ömrü kaldı

İKİ YIL SONRA ÖLMESİ BEKLENİYOR
Ukrayna istihbarat şefi Tümgeneral Kyrylo O. Budanov'a göre, Ukraynalı yetkililer Putin'in ağır hastalıklardan mustarip olduğuna ve iki yıl içinde ölmesini bekliyor.

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