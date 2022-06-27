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Güney Afrika'yı ayağa kaldıran esrarengiz olay! Gece kulübünde yaşları 13 ila 17 arasında değişen 22 cansız beden bulundu

Güney Afrika'nın Doğu Cape eyaletinde bulunan Eastern London kentinde tüm dünyadaki dikkatleri üzerine çeken esrarengiz bir olay yaşandı. Enyobeni isimli gece kulübünde yaşları 13 ila 17 arasında değişen 22 kişinin cansız bedeni bulundu. Bir ülkeyi ayağa kaldıran olay sonrası yetkililer harekete geçti. Maktullerin gaz zehirlenmesi sonucu ölmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

27.06.2022 06:50 - Son Güncelleme: 27.06.2022 06:50
Güney Afrika’yı ayağa kaldıran esrarengiz olay! Gece kulübünde yaşları 13 ila 17 arasında değişen 22 cansız beden bulundu

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Doğu Cape eyaletinin Eastern London kentindeki bir gece kulübünde, henüz belirlenemeyen nedenle 22 kişi hayatını kaybetti.

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Güney Afrika’yı ayağa kaldıran esrarengiz olay! Gece kulübünde yaşları 13 ila 17 arasında değişen 22 cansız beden bulundu

Polisten yapılan açıklamada, bu sabah erken saatlerde Eastern London kentindeki Enyobeni isimli gece kulübünde 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, çok sayıda kişinin de hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Güney Afrika’yı ayağa kaldıran esrarengiz olay! Gece kulübünde yaşları 13 ila 17 arasında değişen 22 cansız beden bulundu

Açıklamada, hastaneye kaldırılan kişilerden 5'inin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 22'ye çıktığı kaydedildi.

Güney Afrika’yı ayağa kaldıran esrarengiz olay! Gece kulübünde yaşları 13 ila 17 arasında değişen 22 cansız beden bulundu

Polis Bakanı Bheki Cele, yaşları 13 ila 17 olan maktullerin ölüm nedeninin belirsizliğini koruduğunu, konuyu araştırmak için üst düzey bir adli tıp ekibi görevlendirdiklerini bildirdi.

Güney Afrika’yı ayağa kaldıran esrarengiz olay! Gece kulübünde yaşları 13 ila 17 arasında değişen 22 cansız beden bulundu

Yetkililer, maktullerin gaz zehirlenmesi sonucu ölmüş olabileceğini tahmin ediyor.

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