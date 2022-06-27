Güney Afrika'yı ayağa kaldıran esrarengiz olay! Gece kulübünde yaşları 13 ila 17 arasında değişen 22 cansız beden bulundu
Güney Afrika'nın Doğu Cape eyaletinde bulunan Eastern London kentinde tüm dünyadaki dikkatleri üzerine çeken esrarengiz bir olay yaşandı. Enyobeni isimli gece kulübünde yaşları 13 ila 17 arasında değişen 22 kişinin cansız bedeni bulundu. Bir ülkeyi ayağa kaldıran olay sonrası yetkililer harekete geçti. Maktullerin gaz zehirlenmesi sonucu ölmüş olabileceği üzerinde duruluyor.
27.06.2022 06:50 - Son Güncelleme: 27.06.2022 06:50
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Doğu Cape eyaletinin Eastern London kentindeki bir gece kulübünde, henüz belirlenemeyen nedenle 22 kişi hayatını kaybetti.
Polisten yapılan açıklamada, bu sabah erken saatlerde Eastern London kentindeki Enyobeni isimli gece kulübünde 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, çok sayıda kişinin de hastaneye kaldırıldığı belirtildi.