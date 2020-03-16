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Çekirge istilasından sonra şimdi de karınca istilası! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Son dakika gelişmesi... Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan görüntülerle çok konuşulan çekirge istilasının ardından şimdi de karınca istilası haberleri gelmeye başladı. Sosyal medyada hızla yayılan karınca istilası görüntüleri şaşkınlık yarattı. Pakistan'da son aylarda ortaya çıkan çekirge istilası ciddi boyutlara ulaşmış, son 20 yılın en kötü çekirge istilasına neden olmuştu. Peki, çekirge ve karınca istilası nerede? İşte dünyayı şaşkına çeviren görüntüler.

16.03.2020 10:12 - Son Güncelleme: 16.03.2020 10:12
Çekirge istilasından sonra şimdi de karınca istilası! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Dünya corona virüsü tedirginliği korurken böcek istilaları haberleri gelmeye başladı. Sonbaharda Doğu Afrika'da başlayan ve hızla yayılan çekirgelerin Irak'a kadar geldiği görüldü.

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Çekirge istilasından sonra şimdi de karınca istilası! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Son dönemde Doğru Afrika ülkeleri, Hindistan, Pakistan ve Irak gibi birçok bölgede görülen çekirge sürülerinin ardından karınca istilası başladı. Umman'ın başkenti Muskat'ta Buğun şehrini ise büyük karınca sürüleri işgal etti.

Çekirge istilasından sonra şimdi de karınca istilası! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

UMMAN NEREDE?
Umman ya da resmî adıyla Umman Sultanlığı, güneybatı Asya'da, Arap Yarımadası'nın güneydoğusu kıyısında yer alır. Kuzeybatıda Birleşik Arap Emirlikleri, batıda Suudi Arabistan, güneybatıda ise Yemen ile sınır komşusudur. Güneyde ve doğuda Hint Okyanusu, kuzeydoğuda ise Basra Körfezi ile çevrilidir.

Çekirge istilasından sonra şimdi de karınca istilası! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

TÜRKİYE'YE GELİR Mİ?
Görüntülerin yayılması sonrası en çok araştırılan konu "Karınca istilası Türkiye'ye gelir mi?" oldu.

Çekirge istilasından sonra şimdi de karınca istilası! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Ancak Türkiye'ye çok uzak olan Umman'dan karıncaların ülkemize gelmesinin şu an için zor bir durum olduğu belirtildi.

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