SON DAKİKA: Tüm dünyanın gözü oradaydı! NASA astronotlarının uzay yürüyüşü beklenenden uzun sürdü

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ISS) NASA'da görevli astronotlar, istasyona yüzde 30 daha fazla enerji sağlayacak güneş panellerini kurmak için " Uzay yürüşüyüne" çıktı. Astronatların söz konusu çalışmalarının ana unsuru olarak, güneş paneli yükseltmeleri için gerekli modifikasyon kitlerini monte etmek olduğu ifade edildi.