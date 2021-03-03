Dünya diken üstünde! Kuzey Kore'nin yeni nükleer tesisi görüntülendi

Amerikalı uzmanlar, Kuzey Kore'nin Kusong kenti yakınlarında yeni nükleer tesis inşa ettiğini iddia etti. Pyongyang yönetimi tarafından inşa edildiği iddia edilen yeni nükleer tesisler uydudan görüntülendi. Ocak ayında "dünyanın en güçlü silahı" diyerek yeni füzelerini tanıtan Kuzey Kore kendisini provoke eden ülkeleri en ufak bir kışkırmada hak ettikleri şekilde cezalandırmakla tehdit etti. Kuzey Kore'nin geçtiğimiz 15 Ocak'ta "dünyanın en güçlü" silahı olarak tanıttığı silahı ABD'de Biden yönetimine gözdağı vermek olarak değerlendirildi.

03.03.2021 09:59 - Son Güncelleme: 03.03.2021 10:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





