Rusya günlerdir bunu konuşuyor! Putin kurmuştu önce birinci seçildi sonra da kovuldu... Kim kovdu bu kadını?
Rusya her şeyi bıraktı bunu konuşuyor 'Anna'yı işten kim neden kovdu?' Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kurdurulan Rusya Ulusal Muhafız Federal Servisi'nde görevli kadın polislerden Anna Khramtsova kovuldu. Peki Anna Khramtsova neden kovuldu? 32 yaşındaki genç kadın kovulmasının altındaki nedenin 'kıskançlık' olduğunu öne sürüyor.
12.12.2020 15:22
- Son Güncelleme: 12.12.2020 15:22
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