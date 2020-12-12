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Rusya günlerdir bunu konuşuyor! Putin kurmuştu önce birinci seçildi sonra da kovuldu... Kim kovdu bu kadını?

Rusya her şeyi bıraktı bunu konuşuyor 'Anna'yı işten kim neden kovdu?' Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kurdurulan Rusya Ulusal Muhafız Federal Servisi'nde görevli kadın polislerden Anna Khramtsova kovuldu. Peki Anna Khramtsova neden kovuldu? 32 yaşındaki genç kadın kovulmasının altındaki nedenin 'kıskançlık' olduğunu öne sürüyor.

12.12.2020 15:22 - Son Güncelleme: 12.12.2020 15:22
Rusya günlerdir bunu konuşuyor! Putin kurmuştu önce birinci seçildi sonra da kovuldu... Kim kovdu bu kadını?

2016 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla, ülkedeki terör olaylarının önüne geçilmesi amacıyla kurulan kurulan Rusya Ulusal Muhafız Federal Servisi'nde görev yapan kadın polisler arasında güzellik yarışması düzenlenmişti.

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Rusya günlerdir bunu konuşuyor! Putin kurmuştu önce birinci seçildi sonra da kovuldu... Kim kovdu bu kadını?

Üniformalarıyla fotoğraf çektiren kadın polisler yarışmaya katılmış ve muhafız biriminin internet sitesi üzerinden oylama yapılmıştı.

Rusya günlerdir bunu konuşuyor! Putin kurmuştu önce birinci seçildi sonra da kovuldu... Kim kovdu bu kadını?

Geçen yıl yapılan seçmelerde, en güzel kadın polis Ekaterinburg bölgesinden Anna Khramtsova seçilmişti. 3 milyondan fazla Rus'un katıldığı oylamada 57 binden fazla oy alan Anna Khramtsova, en güzel kadın polis seçilmişti.

Rusya günlerdir bunu konuşuyor! Putin kurmuştu önce birinci seçildi sonra da kovuldu... Kim kovdu bu kadını?

Geçen yıl 1000'den fazla rakibini geride bırakarak birinci seçilen 32 yaşındaki Anna Khramtsova, çalıştığı Rusya Ulusal Muhafız Federal Servisi binasının içini gösteren bir video çekip sosyal medyadan paylaştı.

Rusya günlerdir bunu konuşuyor! Putin kurmuştu önce birinci seçildi sonra da kovuldu... Kim kovdu bu kadını?

Yetkililerin bu videoyu fark etmesiyle, zaman kaybetmeden Anna'nın işine son verildi. Daha önce ulusal muhafızlarda 'cinsiyetçilik' kurbanı olduğunu iddia eden Anna, Rus hükümetinin iç askeri gücündeki kadınların kendisini kıskandığını ileri sürdü.

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