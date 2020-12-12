Rusya günlerdir bunu konuşuyor! Putin kurmuştu önce birinci seçildi sonra da kovuldu... Kim kovdu bu kadını?

Yetkililerin bu videoyu fark etmesiyle, zaman kaybetmeden Anna'nın işine son verildi. Daha önce ulusal muhafızlarda 'cinsiyetçilik' kurbanı olduğunu iddia eden Anna, Rus hükümetinin iç askeri gücündeki kadınların kendisini kıskandığını ileri sürdü.