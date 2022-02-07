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17 yaşındaki eşinin kafasını kesti! Şehirde kesik başla dolaştı

İran'da kan donduran olay! 17 yaşındaki eşinin kafasını bıçakla kesti! Ahvaz'ın Kasaei Meydanı'nda eşinin başını kesen cani adam, önce kameralara poz verdi sonra kesik başla şehrin içinde tur attı. Tüm dünyada infial yaratan görüntüler kan dondurdu. İşte o korkunç anlar...

07.02.2022 09:23 - Son Güncelleme: 07.02.2022 09:31
17 yaşındaki eşinin kafasını kesti! Şehirde kesik başla dolaştı

İran'ın Huzistan eyaletinin başkenti Ahvaz'ın Kasaei Meydanı'ndameydana gelen olayda, bir kişinin kesik başla dolaşması tüm dünyada korku yarattı.

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17 yaşındaki eşinin kafasını kesti! Şehirde kesik başla dolaştı

İnfaz kararı verilen talihsiz çocuk, kocası ve erkek kardeşi tarafından kafası acımasızca kesildi. O

17 yaşındaki eşinin kafasını kesti! Şehirde kesik başla dolaştı

laydan sonra kameralara da poz veren katil koca, daha sonra elinde karısının kesik başıyla şehri dolaştı.

17 yaşındaki eşinin kafasını kesti! Şehirde kesik başla dolaştı

İran'da ulusal yayın yapan Rokna'da yer alan habere göre; olaydan sonra cani koca ve çocuğun kardeşi polis ekiplerince tutuklandı.

17 yaşındaki eşinin kafasını kesti! Şehirde kesik başla dolaştı

Polisler, vahşice katledilen çocuğun cansız bedenini de evinde buldu.

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