17 yaşındaki eşinin kafasını kesti! Şehirde kesik başla dolaştı
İran'da kan donduran olay! 17 yaşındaki eşinin kafasını bıçakla kesti! Ahvaz'ın Kasaei Meydanı'nda eşinin başını kesen cani adam, önce kameralara poz verdi sonra kesik başla şehrin içinde tur attı. Tüm dünyada infial yaratan görüntüler kan dondurdu. İşte o korkunç anlar...
07.02.2022 09:23
- Son Güncelleme: 07.02.2022 09:31
İran'ın Huzistan eyaletinin başkenti Ahvaz'ın Kasaei Meydanı'ndameydana gelen olayda, bir kişinin kesik başla dolaşması tüm dünyada korku yarattı.
İran'da ulusal yayın yapan Rokna'da yer alan habere göre; olaydan sonra cani koca ve çocuğun kardeşi polis ekiplerince tutuklandı.