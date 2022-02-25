SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında son durum! Simge isim Olena Kurilo konuştu: Hayatta kalmamı sağlayan bir meleğim olmalı
Son dakika haberleri... Rusya'nın Ukrayna'yı işgali henüz ikinci gününde. Dün Rusya'nın hava saldırısı sonucu yaralanan Ukraynalı Olena Kurilo ise fotoğraflarıyla savaşın sembol ismi oldu. Yüzü kanlar içinde kalan kadın sözleri ise kan dondurdu. İşte Olena Kurilo'nun o sözleri...
25.02.2022 10:49 - Son Güncelleme: 25.02.2022 11:15
Tüm dünya o anları nefesini tutarak izledi. Ukrayna'nın Chuguev şehrinde evi bombalanan ve savaşın simgesi olan Olena Kurilo, yaşadığı dehşeti şu sözlerle özetledi: