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SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında son durum! Simge isim Olena Kurilo konuştu: Hayatta kalmamı sağlayan bir meleğim olmalı

Son dakika haberleri... Rusya'nın Ukrayna'yı işgali henüz ikinci gününde. Dün Rusya'nın hava saldırısı sonucu yaralanan Ukraynalı Olena Kurilo ise fotoğraflarıyla savaşın sembol ismi oldu. Yüzü kanlar içinde kalan kadın sözleri ise kan dondurdu. İşte Olena Kurilo'nun o sözleri...

25.02.2022 10:49 - Son Güncelleme: 25.02.2022 11:15
SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında son durum! Simge isim Olena Kurilo konuştu: Hayatta kalmamı sağlayan bir meleğim olmalı

Son dakika haberi: Putin, savaşı seçti. Rus Ordusu dün sabah Ukrayna'yı işgal etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında son durum! Simge isim Olena Kurilo konuştu: Hayatta kalmamı sağlayan bir meleğim olmalı

Tüm dünya o anları nefesini tutarak izledi. Ukrayna'nın Chuguev şehrinde evi bombalanan ve savaşın simgesi olan Olena Kurilo, yaşadığı dehşeti şu sözlerle özetledi:

SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında son durum! Simge isim Olena Kurilo konuştu: Hayatta kalmamı sağlayan bir meleğim olmalı

Böyle bir şeyin olabileceğini hiç düşünmemiştim. Şoktayım acı hissetmedim.

SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında son durum! Simge isim Olena Kurilo konuştu: Hayatta kalmamı sağlayan bir meleğim olmalı

Bu hayatta böyle bir şeyin gerçekten olacağını hiç düşünmemiştim. Biz savaşla ilgili şiirler yazdık.

SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında son durum! Simge isim Olena Kurilo konuştu: Hayatta kalmamı sağlayan bir meleğim olmalı

Ben bir yönetmenim, eğitimciyim. Tarih okuduk ama bunun bizim topraklarımızda olabileceğini hiç düşünmedik.

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