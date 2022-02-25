Rusya-Ukrayna savaşında gerilim giderek tırmanıyor! Milyonlarca sivile ne olacak?
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi dünyayı ayağa kaldırdı. Putin'in 43 milyon nüfuslu Ukrayna'da sivil gözetmeksizin yaptığı harekata birçok ülkeden tepki yağdı. Savaşta en çok merak edilen konu ise sivillere ne olacağı. Çünkü Putin'in bu konuda sicili pek temiz değil
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR) ile Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni (LPR) resmen tanımasıyla iyice yükselen tansiyon yerini dün sabah erken saatlerde duyulan patlama sesleriyle sıcak Savaş haline bıraktı.
Aylar süren ve derinleşen jeopolitik uçurum askeri bir işgale dönüştü. Rus kuvvetlerinin geniş çaplı istilayı sürdürmesi durumunda muhtemelen binlerce kişi hayatını kaybedecek, milyonlarca kişi yurdundan olacak.
ABD'li yetkililer geniş çaplı bir saldırının 50 binden fazla sivilin ölümüne neden olacağını tahmin ediyor. Uzmanlar ve insani yardım kuruluşlarından, Kremlin yönetiminin elinde bulunan büyük silah gücü ve sivilleri hedef alma sicili nedeniyle bu savaşta sivillerin ağır bedeller ödeyeceğine dair uyarılar geliyor.
UKRAYNA YETKİLİLERİ HALK MİLİSLERİ İLE TOPYEKÛN SAVAŞACAKLARINI AÇIKLADI
Hürriyet'te yer alan haber göre, Savaşın başlamasıyla, Rusya ve Ukrayna arasında yaklaşık on yıldır devam eden gerginlikte bir eşik atlandı ve yeni bir ölümcül modern savaş çağına kapı aralanmış oldu.
Araştırma firması CNA'e görevli bilim insanı Michael Kofman, "İki büyük konvansiyonel güç arasında bir çatışma yaşanıyor" dedi ve ekledi:
"Birinin diğerine göre net bir niteliksel ve niceliksel üstünlüğü var. Ancak her iki kuvvetin de önemli ateş gücü bulunuyor."
Amerikalı yetkililer ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in DPR ile LPR'yi resmen tanımasıyla başlayan savaşın Ukrayna'nın belli bir bölümünü veya tamamını işgal etme girişimine dönüşebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca en korkulan senaryonun henüz yaşanmadığı belirtiliyor.
Yetkililer, en kötüsüne hazırlandıklarını ve Rus ordusunun bunu yapabilecek şekilde konumlandığını söylüyor.
Ukraynalı yetkililer ise Rus birliklerinin ülkenin içlerine kadar ilerlemesi durumunda, topyekûn savaşın başlayacağını ve askeri eğitim verilen gönüllülerin saldırıyı püskürtmek için savaşacağı konusunda güvence verdi.
8 YILDIR DEVAM EDEN ÇATIŞMALARDA 14 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Doğu Ukrayna'da yaklaşık sekiz yıldır devam eden ayrılıkçılar ile sürdürülen çatışmalarda bugüne kadar binlerce sivil hayatını kaybetmişti.
2014'ten bu yana Ukrayna güçleri ile Rusya destekli ayrılıkçılar arasındaki "çatışma hattı"ndaki bombardımanlarda, mayın patlamalarında ve küçük çaplı çatışmalarda 14 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği kayıtlara geçmişti. Geçtiğimiz günlerde bir anaokuluna isabet eden top atışı ise sivillerin içinde bulunduğu olası tehlikelerin boyutunu gözler önüne seriyor.