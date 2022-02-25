Rusya-Ukrayna savaşında gerilim giderek tırmanıyor! Milyonlarca sivile ne olacak?

"Birinin diğerine göre net bir niteliksel ve niceliksel üstünlüğü var. Ancak her iki kuvvetin de önemli ateş gücü bulunuyor."

Amerikalı yetkililer ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in DPR ile LPR'yi resmen tanımasıyla başlayan savaşın Ukrayna'nın belli bir bölümünü veya tamamını işgal etme girişimine dönüşebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca en korkulan senaryonun henüz yaşanmadığı belirtiliyor.

Yetkililer, en kötüsüne hazırlandıklarını ve Rus ordusunun bunu yapabilecek şekilde konumlandığını söylüyor.