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SON DAKİKA: Rusya Ukrayna son durum! Rusya Ukrayna savaşı çarpıcı fotoğrafları

Son dakika haberleri... Rusya Ukrayna son durum ne? Rusya Ukrayna savaşından çarpıcı fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde ikinci güne girdik. Rus Ordusu hava saldırılarına devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Herkov da halk geceyi sığınak olan metro istasyonlarında geçirdi. İkinci gününe giren Rusya Ukrayna savaşından son durum fotoğrafları bu galeride...

AJANSLAR
25.02.2022 09:47 - Son Güncelleme: 25.02.2022 09:47
SON DAKİKA: Rusya Ukrayna son durum! Rusya Ukrayna savaşı çarpıcı fotoğrafları

Ukrayna Rusya savaşı ikinci gününe girdi. Rusya hava saldırılarına devam ederken, Kiev ve Herkov'da halk geceyi metro istasyonlarında geçirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Rusya Ukrayna son durum! Rusya Ukrayna savaşı çarpıcı fotoğrafları

Saldırılardan korunmak için metro istasyonlarına sığınan halkın paniği ve korkusu görüntülere böyle yansıdı.

SON DAKİKA: Rusya Ukrayna son durum! Rusya Ukrayna savaşı çarpıcı fotoğrafları

Rusya'nın hava saldırılarından korkan Ukraynalılar başta başkent Kiev ve Harkov olmak üzere geceyi metro istasyonlarında geçiriyor.

SON DAKİKA: Rusya Ukrayna son durum! Rusya Ukrayna savaşı çarpıcı fotoğrafları

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, hava saldırılarından korkan Ukraynalılar başta başkent Kiev ve Harkov olmak üzere geceyi metro istasyonlarında geçiriyor.

SON DAKİKA: Rusya Ukrayna son durum! Rusya Ukrayna savaşı çarpıcı fotoğrafları

Metro istasyonlarına sığınan halk, yerlere serdikleri gazeteler ve battaniyeler üzerine uyumaya çalışıyor.

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