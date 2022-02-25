SON DAKİKA: Rusya Ukrayna son durum! Rusya Ukrayna savaşı çarpıcı fotoğrafları
Son dakika haberleri... Rusya Ukrayna son durum ne? Rusya Ukrayna savaşından çarpıcı fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde ikinci güne girdik. Rus Ordusu hava saldırılarına devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Herkov da halk geceyi sığınak olan metro istasyonlarında geçirdi. İkinci gününe giren Rusya Ukrayna savaşından son durum fotoğrafları bu galeride...
25.02.2022 09:47 - Son Güncelleme: 25.02.2022 09:47