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Haberler Dünya SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşı kapıda! 1 milyon Ukraynalı Polonya'ya göç edebilir

SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşı kapıda! 1 milyon Ukraynalı Polonya'ya göç edebilir

Son dakika haberleri... Rusya-Ukrayna savaşının çıkması an meselesi! ABD Savunma Bakanlığı Sözücüsü John Kirby bugün yaptığı açıklamada ABD'nin muhtemel bir savaş durumunda Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini açıklarken, Kiev yönetimi gelen bu haber sonrasında işgal durumunda 3-5 milyon insanın evlerini terk etmek zorunda kalacağını duyurdu. Bu insanlardan 1 milyonunun tampon bölgede yer alan Polonya'ya kaçması beklenirken, Slovakya ve Çekya da on binlerce göçmen beklediğini açıkladı.

01.02.2022 17:20 - Son Güncelleme: 01.02.2022 17:36
SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşı kapıda! 1 milyon Ukraynalı Polonya’ya göç edebilir

İngiliz The Times gazetesi, Rusya ile Batı Avrupa arasındaki tampon bölgede yer alan Polonya'nın 1 milyon mülteciye hazırlık yaptığını yazdı.

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SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşı kapıda! 1 milyon Ukraynalı Polonya’ya göç edebilir

Habere göre, muhtemel bir Rus işgaliyle birlikte Ukrayna'dan kaçacak sivillerin yöneleceği rotalardan biri, batı sınırındaki Polonya olacak.

SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşı kapıda! 1 milyon Ukraynalı Polonya’ya göç edebilir

5 MİLYON İNSAN EVLERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALABİLİR
Kiev yönetimi, işgalde üç ila beş milyon insanın evlerini terk etmek zorunda kalacağını tahmin ediyor.

SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşı kapıda! 1 milyon Ukraynalı Polonya’ya göç edebilir

Halihazırda bunlardan 1,5 milyonu zaten ülkenin doğusundaki çatışmalardan kaçarak başka yerlere göç etti.

SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşı kapıda! 1 milyon Ukraynalı Polonya’ya göç edebilir

"HÜKÜMET OLARAK EN KÖTÜ SENARYOYA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"
Ukrayna ile yaklaşık 530 kilometrelik bir sınıra sahip Varşova yönetimi ise, 1 milyon göçmenin Polonya'ya kaçmasını bekliyor.

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