SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşı kapıda! 1 milyon Ukraynalı Polonya'ya göç edebilir
Son dakika haberleri... Rusya-Ukrayna savaşının çıkması an meselesi! ABD Savunma Bakanlığı Sözücüsü John Kirby bugün yaptığı açıklamada ABD'nin muhtemel bir savaş durumunda Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini açıklarken, Kiev yönetimi gelen bu haber sonrasında işgal durumunda 3-5 milyon insanın evlerini terk etmek zorunda kalacağını duyurdu. Bu insanlardan 1 milyonunun tampon bölgede yer alan Polonya'ya kaçması beklenirken, Slovakya ve Çekya da on binlerce göçmen beklediğini açıkladı.
01.02.2022 17:20
- Son Güncelleme: 01.02.2022 17:36
İngiliz The Times gazetesi, Rusya ile Batı Avrupa arasındaki tampon bölgede yer alan Polonya'nın 1 milyon mülteciye hazırlık yaptığını yazdı.
5 MİLYON İNSAN EVLERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALABİLİR
Kiev yönetimi, işgalde üç ila beş milyon insanın evlerini terk etmek zorunda kalacağını tahmin ediyor.