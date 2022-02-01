İngiltere Başbakanı Boris Johnson Kiev'de: Rusya'nın Ukrayna'yı işgali siyasi ve insani felaket olur
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgalinin "siyasi ve insani felaket" olacağını belirterek Rusya'nın geri adım atması ve bir diplomasi yolu seçmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile resmi temasları kapsamında Kiev'de bulunan Boris Johnson, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
"RUSYA'NIN UKRAYNA'YI DAHA FAZLA İŞGALİ 'SİYASİ VE İNSANİ FELAKET' OLUR"
Johnson, acımasız bir gerçekle yüzleşmek zorunda olduklarını söyleyerek "Bugün 100 binden fazla Rus askeri, belki de ömrümüzde Ukrayna'ya karşı düşmanlığın en büyük göstergesi olarak sınırınızda toplanıyor ve bu potansiyel konuşlandırma, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgal etmek için gönderdiği 30 bin askeri gölgede bırakıyor" dedi.
"RUSYA'NIN GERİ ADIM ATMASI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"
İngiliz hükümetinin bugün açıkladığı "Ukrayna'nın Rus enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltmaya destek amacıyla 88 milyon sterlinlik yeni finansman desteği"ne atıfta bulunan Johnson, bunun, Ukrayna'da iyi yönetişimi ve enerji bağımsızlığını destekleyeceğini söyledi.