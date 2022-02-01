İngiltere Başbakanı Boris Johnson Kiev’de: Rusya’nın Ukrayna’yı işgali siyasi ve insani felaket olur

"RUSYA'NIN UKRAYNA'YI DAHA FAZLA İŞGALİ 'SİYASİ VE İNSANİ FELAKET' OLUR"

Johnson, acımasız bir gerçekle yüzleşmek zorunda olduklarını söyleyerek "Bugün 100 binden fazla Rus askeri, belki de ömrümüzde Ukrayna'ya karşı düşmanlığın en büyük göstergesi olarak sınırınızda toplanıyor ve bu potansiyel konuşlandırma, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgal etmek için gönderdiği 30 bin askeri gölgede bırakıyor" dedi.