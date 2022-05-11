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Haberler Dünya SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşı bitmeyecek! ABD St. Petersburg'a 300 kilometre uzaklığa tank sevk etti

SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşı bitmeyecek! ABD St. Petersburg'a 300 kilometre uzaklığa tank sevk etti

Son dakika haberleri... Rusya Ukrayna savaşı aylardır sürüyor. Çatışmalar şiddetle devam ederken ABD'den çok konuşulacak bir savaş uyarısı geldi. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Avril Haines, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in operasyonları Donbas bölgesinde yoğunlaştırdığını belirtirken stratejik hedeflerin değişmediğini duyurdu. Savaşın bitmeyeceğini dile getirdi. ABD'nin Finlandiya sınırına yaptığı tank sevkiyatının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Rusya'nın Moskova'dan sonraki en önemli kenti olan St. Petersburg şehrine 300 kilometre uzaklıkta bulunan bölgede çok sayıda zırhlı ve askeri araç görüldü. ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden'ın Ukrayna için talep ettiği 33 milyar dolarlık yardım paketinin miktarını 40 milyar dolara çıkararak onayladı.

11.05.2022 12:07 - Son Güncelleme: 11.05.2022 12:20
SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşı bitmeyecek! ABD St. Petersburg’a 300 kilometre uzaklığa tank sevk etti

Rusya Ukrayna savaşı sürerken ABD'den korkutan bir iddia ortaya atıldı. ABD İstihbarat Topluluğunun bir numaralı ismi Haines, Ukrayna savaşıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 'Putin ne ypmak istiyor?' sorusuna yanıt verdi.

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SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşı bitmeyecek! ABD St. Petersburg’a 300 kilometre uzaklığa tank sevk etti

SAVAŞ SONA ERMEYECEK
Haines, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'da ne yapmak istediğiyle ilgili soruya yanıt verirken, "Ruslar orada (Donbas'ta) başarılı olsalar bile bu durum savaşı sona erdirmeyecek.

SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşı bitmeyecek! ABD St. Petersburg’a 300 kilometre uzaklığa tank sevk etti

UZATILMIŞ SAVAŞ UYARISI
Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'da Donbas'ın da ötesinde amaçlarına ulaşmak için uzatılmış bir savaşa hazırlık yaptığını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşı bitmeyecek! ABD St. Petersburg’a 300 kilometre uzaklığa tank sevk etti

ODAK NOKTASI DEĞİŞTİ
Haines, Rusya'nın odak noktasını Kiev'den Donbas bölgesine kaydırdığını belirtti.

ÖNÜMÜZDEKİ AYLAR BELİRLEYİCİ OLACAK
"Önümüzdeki 1-2 ay çok belirleyici olacak, Ruslar da askeri çabalarını Donbas bölgesinde artıracak. Putin'in stratejik hedefleri muhtemelen değişmedi." dedi.

SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşı bitmeyecek! ABD St. Petersburg’a 300 kilometre uzaklığa tank sevk etti

KÖPRÜ OLUŞTURACAK
Rusya'nın Kırım ile Donbas arasında bir nevi köprü oluşturarak Herson'u da işgal ettiğini ve arada kalan bölgelerdeki Ukrayna askerlerini yok etmeyi hedeflediğini ifade eden Haines, Putin'in, Transdinyester ve Odessa bölgelerinde güçlü bir mobilizasyon yapmadan istediğini gerçekleştiremeyeceğine inandıklarını söyledi.

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