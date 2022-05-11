SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşı bitmeyecek! ABD St. Petersburg'a 300 kilometre uzaklığa tank sevk etti
Son dakika haberleri... Rusya Ukrayna savaşı aylardır sürüyor. Çatışmalar şiddetle devam ederken ABD'den çok konuşulacak bir savaş uyarısı geldi. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Avril Haines, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in operasyonları Donbas bölgesinde yoğunlaştırdığını belirtirken stratejik hedeflerin değişmediğini duyurdu. Savaşın bitmeyeceğini dile getirdi. ABD'nin Finlandiya sınırına yaptığı tank sevkiyatının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Rusya'nın Moskova'dan sonraki en önemli kenti olan St. Petersburg şehrine 300 kilometre uzaklıkta bulunan bölgede çok sayıda zırhlı ve askeri araç görüldü. ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden'ın Ukrayna için talep ettiği 33 milyar dolarlık yardım paketinin miktarını 40 milyar dolara çıkararak onayladı.
11.05.2022 12:07 - Son Güncelleme: 11.05.2022 12:20
KÖPRÜ OLUŞTURACAK
Rusya'nın Kırım ile Donbas arasında bir nevi köprü oluşturarak Herson'u da işgal ettiğini ve arada kalan bölgelerdeki Ukrayna askerlerini yok etmeyi hedeflediğini ifade eden Haines, Putin'in, Transdinyester ve Odessa bölgelerinde güçlü bir mobilizasyon yapmadan istediğini gerçekleştiremeyeceğine inandıklarını söyledi.