SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşı bitmeyecek! ABD St. Petersburg’a 300 kilometre uzaklığa tank sevk etti

KÖPRÜ OLUŞTURACAK

Rusya'nın Kırım ile Donbas arasında bir nevi köprü oluşturarak Herson'u da işgal ettiğini ve arada kalan bölgelerdeki Ukrayna askerlerini yok etmeyi hedeflediğini ifade eden Haines, Putin'in, Transdinyester ve Odessa bölgelerinde güçlü bir mobilizasyon yapmadan istediğini gerçekleştiremeyeceğine inandıklarını söyledi.