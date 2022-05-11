Rusya Herson'a neden odaklandı? Rusya Ukrayna'da ele geçirdiği bölgelerde nasıl bir yönetim uygulayacak?
Dünya Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı anbean takip ederken en çok merak edilen konulardan biri de Rusya'nın ele geçirdiği bölgelerde nasıl bir yönetim uygulanacağı oldu. Rusya, kontrolü ele geçirdikleri Ukrayna şehirlerinde kendi para biriminin kullanımı ve Rus televizyonlarının izlenmesini sağlamaya çalışıyor. Buna en büyük örneklerden biri de Herson kenti. Kentte seçilmiş yönetim yerine Rus yanlısı bir yönetim iş başına getirildi. İşte detaylar...
11.05.2022 12:29 - Son Güncelleme: 11.05.2022 12:29
Rus güçleri, işgalin ilk haftasında kentin kontrolünü ele geçirdi.
Burası düşen ilk büyük kentti. İşgalden önce nüfusu 260 bin civarındaydı.