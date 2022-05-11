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Rusya Herson'a neden odaklandı? Rusya Ukrayna'da ele geçirdiği bölgelerde nasıl bir yönetim uygulayacak?

Dünya Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı anbean takip ederken en çok merak edilen konulardan biri de Rusya'nın ele geçirdiği bölgelerde nasıl bir yönetim uygulanacağı oldu. Rusya, kontrolü ele geçirdikleri Ukrayna şehirlerinde kendi para biriminin kullanımı ve Rus televizyonlarının izlenmesini sağlamaya çalışıyor. Buna en büyük örneklerden biri de Herson kenti. Kentte seçilmiş yönetim yerine Rus yanlısı bir yönetim iş başına getirildi. İşte detaylar...

11.05.2022 12:29 - Son Güncelleme: 11.05.2022 12:29
Rusya Herson’a neden odaklandı? Rusya Ukrayna’da ele geçirdiği bölgelerde nasıl bir yönetim uygulayacak?

Ukrayna, güneydeki kentte Rusya'nın, yasa dışı bir referandum hazırlığında olduğunu açıkladı.

Rusya neden Herson'a odaklandı?

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Rusya Herson’a neden odaklandı? Rusya Ukrayna’da ele geçirdiği bölgelerde nasıl bir yönetim uygulayacak?

Rus güçleri, işgalin ilk haftasında kentin kontrolünü ele geçirdi.

Burası düşen ilk büyük kentti. İşgalden önce nüfusu 260 bin civarındaydı.

Rusya Herson’a neden odaklandı? Rusya Ukrayna’da ele geçirdiği bölgelerde nasıl bir yönetim uygulayacak?

Ancak Belediye Başkanı'nın aktardığına göre, nüfusun yüzde 40'ı o günden bu yana kentten ayrıldı.

Rusya Ukrayna'nın güneyini ele geçirerek, Kırımla arasında güvenli bir kara ulaşımı sağlamayı amaçlıyor.

Rusya Herson’a neden odaklandı? Rusya Ukrayna’da ele geçirdiği bölgelerde nasıl bir yönetim uygulayacak?

HERSON'DA RUSYA HANGİ DEĞİŞİKLİKLERİ YAPTI?

Rus askeri yetkilileri Herson'un seçilmiş belediye başkanını görevden aldı.

Rusya'nın Devlet Haber Ajansı Ria, Ihor Kolykhaiev'in 'işbirliği' yapmadığını kaydeden haberler yaptı.

Rusya Herson’a neden odaklandı? Rusya Ukrayna’da ele geçirdiği bölgelerde nasıl bir yönetim uygulayacak?

Seçilmiş yöneticinin yerine, Rusya yanlısı bir yönetim iş başına getirildi.

Kentte ve bölgede, Ukrayna televizyonlarına erişim engelleniyor, internet servisi de Rus sağlayıcılarla değiştirildi.

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