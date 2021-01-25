Son dakika: Rusya karıştı! Putin muhalifleri sokaklarda
Son dakika haberi: Rusya'da Putin muhalifi Aleksey Navalnıy, zehirlendikten sonra tedavi için gittiği Almanya dönüşü 17 Ocak'ta gözaltına alındı. 18 Ocak'ta da tutuklandı. Navalnıy'ın tutuklanmasının ardından YouTube hesabından yayınlanan videoda "Korkmayın, sokaklara çıkın" çağrısı yapıldı. Bu çağrı üzerine hafta sonu Rusya'da Moskova başta olmak üzere on binlerce kişi sokaklara çıktı. Eylemlerde Navalnıy'ın eşi Yulia'nın da aralarında bulunduğu 3500 kişi gözaltına alındı. Hava sıcaklığının -51 dereceye kadar düştüğü Rusya'da gözaltına polisin uyguladığı şiddet fotoğraflara yansıdı. Aleksey Navalnıy, Putin'in Karadeniz kıyısındaki sarayını ifşa etmişti. Navalnıy, sarayın içinde striptiz kulübünün de bulunduğunu ayrıca Putin'in gizli metreslerini zengin ettiğini iddia etmişti.
25.01.2021 09:48
- Son Güncelleme: 25.01.2021 09:55
Kremlin'e muhalif 44 yaşındaki Navalny, sinir gazı Noviçok ile zehirlendiğinin belirlenmesinin ardından 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti.
Burada uzun bir tedavi süreci geçiren Navalny, beş ay sonra Almanya'dan ülkesi Rusya'ya döner dönmez, 17 Ocak'ta Moskova'daki havaalanında gözaltına alındı, 18 Ocak'ta da tutuklandı.
Bunun üzerine Aleksey Navalny, YouTube hesabından yayınlanan videoda "Korkmayın, sokaklara çıkın. Benim için değil, kendiniz ve geleceğiniz için çıkın" çağrısında bulundu.
Navalny'nin bu çağrısı sonrasında destekçileri, 23 Ocak'ta ülke çapında protesto gösterileri düzenledi. Rusya'nın dört bir yanında halk, muhalif liderin serbest bırakılması için sokaklara döküldü.
Moskova ve St. Petersburg'un da aralarında olduğu 60'tan fazla şehrinde düzenlenen ve on binlerce kişi katıldığı gösterilerde 3 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.