Son dakika: Rusya karıştı! Putin muhalifleri sokaklarda

Son dakika haberi: Rusya'da Putin muhalifi Aleksey Navalnıy, zehirlendikten sonra tedavi için gittiği Almanya dönüşü 17 Ocak'ta gözaltına alındı. 18 Ocak'ta da tutuklandı. Navalnıy'ın tutuklanmasının ardından YouTube hesabından yayınlanan videoda "Korkmayın, sokaklara çıkın" çağrısı yapıldı. Bu çağrı üzerine hafta sonu Rusya'da Moskova başta olmak üzere on binlerce kişi sokaklara çıktı. Eylemlerde Navalnıy'ın eşi Yulia'nın da aralarında bulunduğu 3500 kişi gözaltına alındı. Hava sıcaklığının -51 dereceye kadar düştüğü Rusya'da gözaltına polisin uyguladığı şiddet fotoğraflara yansıdı. Aleksey Navalnıy, Putin'in Karadeniz kıyısındaki sarayını ifşa etmişti. Navalnıy, sarayın içinde striptiz kulübünün de bulunduğunu ayrıca Putin'in gizli metreslerini zengin ettiğini iddia etmişti.

25.01.2021 09:48 - Son Güncelleme: 25.01.2021 09:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





