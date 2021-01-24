Hollanda'da Amsterdam ve Eindhoven sokakları karıştı! Onlarca kişi gözaltına alındı...
Hollanda'nın Amsterdam ve Eindhoven şehirlerinde yeni tip koronavirüs salgınına yönelik alınan kısıtlama kararları protesto edildi. Protestolar sırasında tansiyon yükselmesi ile göstericiler, 1 polis aracını ve bisikletleri ateşe verirken, en az 30 kişi gözaltına alındı. İşte merak edilen tüm detaylar...
24.01.2021 23:05
- Son Güncelleme: 24.01.2021 23:15
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeni ile kısıtlamaları sıkılaştıran Hollanda'da birden fazla şehirde kısıtlama karşıtı protesto patlak verdi.
Başkent Amsterdam ve Eindhoven kentinde yüzlerce kişi koronavirüs karşı uygulanan kısıtlamaları protesto etmek için sokaklara dökülürken, Eindhoven'da sokaklar savaş alanına döndü.
Eindhoven'daki tren istasyonu yakınlarında toplanan yüzlerce kişi polise taş ile saldırdı.
Polis göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.
Protestocular, gösteriler sırasında bisikletlerle yolları kapatırken, 1 polis aracını ise ateşe verdi.