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Hollanda'da Amsterdam ve Eindhoven sokakları karıştı! Onlarca kişi gözaltına alındı...

Hollanda'nın Amsterdam ve Eindhoven şehirlerinde yeni tip koronavirüs salgınına yönelik alınan kısıtlama kararları protesto edildi. Protestolar sırasında tansiyon yükselmesi ile göstericiler, 1 polis aracını ve bisikletleri ateşe verirken, en az 30 kişi gözaltına alındı. İşte merak edilen tüm detaylar...

AJANSLAR
24.01.2021 23:05 - Son Güncelleme: 24.01.2021 23:15
Hollanda'da Amsterdam ve Eindhoven sokakları karıştı! Onlarca kişi gözaltına alındı...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeni ile kısıtlamaları sıkılaştıran Hollanda'da birden fazla şehirde kısıtlama karşıtı protesto patlak verdi.

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Hollanda'da Amsterdam ve Eindhoven sokakları karıştı! Onlarca kişi gözaltına alındı...

Başkent Amsterdam ve Eindhoven kentinde yüzlerce kişi koronavirüs karşı uygulanan kısıtlamaları protesto etmek için sokaklara dökülürken, Eindhoven'da sokaklar savaş alanına döndü.

Hollanda'da Amsterdam ve Eindhoven sokakları karıştı! Onlarca kişi gözaltına alındı...

Eindhoven'daki tren istasyonu yakınlarında toplanan yüzlerce kişi polise taş ile saldırdı.

Hollanda'da Amsterdam ve Eindhoven sokakları karıştı! Onlarca kişi gözaltına alındı...

Polis göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Hollanda'da Amsterdam ve Eindhoven sokakları karıştı! Onlarca kişi gözaltına alındı...

Protestocular, gösteriler sırasında bisikletlerle yolları kapatırken, 1 polis aracını ise ateşe verdi.