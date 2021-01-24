Hollanda'da Amsterdam ve Eindhoven sokakları karıştı! Onlarca kişi gözaltına alındı...

Hollanda'nın Amsterdam ve Eindhoven şehirlerinde yeni tip koronavirüs salgınına yönelik alınan kısıtlama kararları protesto edildi. Protestolar sırasında tansiyon yükselmesi ile göstericiler, 1 polis aracını ve bisikletleri ateşe verirken, en az 30 kişi gözaltına alındı. İşte merak edilen tüm detaylar...

24.01.2021 23:05 - Son Güncelleme: 24.01.2021 23:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





