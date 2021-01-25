Putin 1,4 milyar dolara saray yaptırdığı iddiaları hakkında ilk kez konuştu
Rusya'da Vladimir Putin'in en büyük muhalifi Aleksey Navalnıy, Putin'in Karadeniz kıyısında 1,4 milyar dolara bir saray yaptırdığını içinde striptiz külübü, buz pateni bisti, kumarhane, sinema salonu olduğunu iddia etti. Navalnıy'ın bu iddiası milyonlar tarafından izlendi. Putin ise bir hafta sonra söz konusu iddialara cevap verdi ve "İddia edilen mülklerin hiçbiri ne bana ne de yakın akrabalarıma aittir ve hiçbir zaman da olmamıştır. Tüm bu iddialarla vatandaşlarımızın beyinlerini yıkamaya karar verdiler." dedi.
25.01.2021 16:59
- Son Güncelleme: 25.01.2021 16:59
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz'de kendisi için 1,4 milyar dolara saray yaptırdığına yönelik iddiaları reddederek, "İddia edilen mülklerin hiçbiri ne bana ne de yakın akrabalarıma aittir ve hiçbir zaman da olmamıştır. Tüm bu iddialarla vatandaşlarımızın beyinlerini yıkamaya karar verdiler." dedi.
Söz konusu saraya yönelik iddiaların "halkın beynini yıkamak" için kullanıldığını öne süren Putin, "Bu iddialar zaten 10 yıldan fazla bir süredir dolaşımda. Şimdi, uygun bir zamanda, her şeyi bir araya getirdiler ve tüm bu iddialarla vatandaşlarımızın beyinlerini yıkamaya karar verdiler, internette bir tür video serisi başlattılar. Böyle bir mülk için bazı tapular veya faturalar, çeşitli izler bulunması gerekir." dedi.