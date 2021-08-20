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SON DAKİKA: ABD'de Kuzey Karolina'da sel felaketi

Son dakika haberleri... Türkiye'de meydana gelen doğal afetler sonrası başta CHP olmak üzere muhalefetin büyük bir kısmı özellikle sosyal medya üzerinden ABD'den Avrupa'dan oralarda bu tarz doğal afetler olmadığı örneklerini vererek suçu hükümete atıyor. Ancak doğal afetler dünyanın her yerinde meydana gelebiliyor. ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde meydana gelen sel felaketinde ölü ve kayıpların olduğu belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken evlerin ve araçların da zarar gördüğü gözlemlendi.

20.08.2021 20:16 - Son Güncelleme: 20.08.2021 20:16
SON DAKİKA: ABD’de Kuzey Karolina’da sel felaketi

ABD'nin Kuzey Karolina eyaleti sel felaketi ile mücadele ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: ABD’de Kuzey Karolina’da sel felaketi

Haywood Bölgesi Şerifi Ofisi tarafından dün Twitter'dan yapılan açıklamada "200'den fazla görevli Pigeon Nehri boyunca arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor" denildi.

SON DAKİKA: ABD’de Kuzey Karolina’da sel felaketi

Tropik Fırtına Fred, Pigeon Nehri'nde su seviyesinde artışa neden oldu. Yetkililer, nehir seviyesinin altı metreye yükseldiğini açıkladı.

SON DAKİKA: ABD’de Kuzey Karolina’da sel felaketi

Sel baskınının şiddetini 'tarihi' olarak nitelendiren ve olağanüstü hal ilan eden eyalet valiliğinin açıklamasına göre pazartesi ve çarşamba günleri arasında bölgenin batısına yoğun miktarda yağmur yağdı.

SON DAKİKA: ABD’de Kuzey Karolina’da sel felaketi

Eyalet Valisi Roy Cooper duruma dair şunları söyledi:

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