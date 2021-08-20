SON DAKİKA: ABD'de Kuzey Karolina'da sel felaketi
Son dakika haberleri... Türkiye'de meydana gelen doğal afetler sonrası başta CHP olmak üzere muhalefetin büyük bir kısmı özellikle sosyal medya üzerinden ABD'den Avrupa'dan oralarda bu tarz doğal afetler olmadığı örneklerini vererek suçu hükümete atıyor. Ancak doğal afetler dünyanın her yerinde meydana gelebiliyor. ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde meydana gelen sel felaketinde ölü ve kayıpların olduğu belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken evlerin ve araçların da zarar gördüğü gözlemlendi.
20.08.2021 20:16
- Son Güncelleme: 20.08.2021 20:16